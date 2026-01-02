Ángela Aguilar responde al odio en redes: “Rendirme habría sido darle la razón”

La artista también se refirió al proceso vivido y a las sensaciones que atravesó durante el año

La cantante mexicana Ángela Aguilar reapareció en redes sociales con un mensaje de Año Nuevo que generó conversación digital. La publicación se difundió en medio de versiones sobre su vida personal y su matrimonio con Christian Nodal, y funcionó como una respuesta directa a los comentarios recibidos durante 2025.

"Seguir adelante no siempre se siente valiente", dice Ángela Aguilar

En el texto, Aguilar compartió una reflexión sobre el año que terminó y el impacto del escrutinio público. Sin referirse a hechos concretos, señaló que el periodo reciente puso a prueba su postura personal y su manera de afrontar las versiones externas. “Este año puso a prueba muchas cosas: la paciencia, la fe y la capacidad de mantenerte firme. No todo lo que circula merece espacio en tu vida. No fue fácil. Decidí no negociar quién soy para encajar en una narrativa ajena. Mantenerte de pie cuando quieren verte caer también es una forma de decir la verdad, sin levantar la voz”, escribió.

La artista también se refirió al proceso vivido y a las sensaciones que atravesó durante el año. En su mensaje reconoció que avanzar resultó complejo y que continuar fue una decisión consciente frente a la presión mediática. “Seguir adelante no siempre se siente valiente. A veces se siente pesado, solitario, injusto. Pero rendirme habría sido darle la razón al ruido. Y yo no llegué hasta aquí para desaparecer cuando incomoda”, expresó.

Aguilar identificó tres apoyos clave durante ese periodo: su familia, sus seguidores y su fe. Según indicó, estos elementos fueron determinantes para sostenerse frente a los cuestionamientos. “Nada de esto lo atravesé sola. Mi familia fue el sostén cuando el piso se movía. Mis angelitos fueron el recordatorio de que hacer las cosas con respeto todavía importa. Y mi fe fue el lugar donde encontré fuerza cuando no había explicaciones”, añadió.

El mensaje de Ángela Aguilar

El mensaje concluyó con una reflexión sobre la forma de responder a los momentos difíciles y el cierre del año. “Hoy no hablo desde la herida. Hablo desde la claridad. Desde haber visto lo peor y aun así elegir no convertirme en eso. No sé si todo pasa por algo, pero sí sé que cómo respondemos a lo que nos toca termina definiendo quiénes somos. Gracias 2025, por las lecciones que no pedí y la fuerza que me dejaste. Año intenso… Bienvenido 2026”, escribió la cantante.

