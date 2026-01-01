Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: Las críticas a su nueva canción | Video

La actuación generó una amplia reacción en redes sociales, donde la atención se concentró en el dramático regreso

La reaparición de Amaia Montero junto a La Oreja de Van Gogh durante el especial de Nochevieja de RTVE se convirtió en uno de los episodios más comentados del cierre de 2025. La banda eligió los minutos previos a las Campanadas para presentar su nuevo sencillo, Todos estamos bailando la misma canción, marcando así el regreso de Montero como vocalista tras casi dos décadas fuera del grupo.

¿Qué opinaron las redes sociales sobre Todos estamos bailando la misma canción?

La actuación, grabada en el Palacio de Miramar de San Sebastián, generó una amplia conversación en redes sociales que se centró tanto en el reencuentro musical como en la imagen de la cantante. Mientras el estreno del tema confirmaba una nueva etapa para la formación, parte de la atención pública se desplazó hacia el vestuario elegido por Montero y la percepción de la puesta en escena.

Desde la discográfica, Sony Music señaló en un comunicado que la elección de la Nochevieja para el estreno buscaba “cerrar un año lleno de anuncios importantes y abrir la puerta a un 2026 decisivo e histórico” para el grupo. El mensaje acompañó una presentación que, pese a su alcance televisivo, fue recibida con lecturas divididas entre los seguidores.

Un look viral y muy comentado

En el plano de la moda, el estilismo de la cantante se convirtió en uno de los principales focos del debate. Montero apareció con un atuendo voluminoso en tonos blancos, diseñado por la creadora donostiarra Isabel Zapardiez. La elección provocó comparaciones y comentarios virales, que circularon con rapidez y terminaron por eclipsar parte del análisis musical de la actuación. Al mismo tiempo, otros usuarios defendieron la decisión estética como una expresión personal en un momento clave de su carrera.

El público no olvida a Leire Martínez

La presentación televisiva se produjo semanas después de que la banda confirmara oficialmente el regreso de Amaia Montero, tras la salida de Leire Martínez. En una comunicación previa, el grupo compartió un mensaje en el que señalaba: “Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras”. Ese anuncio también informó que el guitarrista Pablo Benegas se apartaría temporalmente del proyecto.

El regreso de la vocalista ha venido acompañado de una alta expectativa comercial. La gira prevista para 2026, con motivo del 30º aniversario del grupo, contempla hasta 35 fechas en España y agotó entradas en varias ciudades pocas horas después de salir a la venta, lo que refuerza el impacto mediático del reencuentro.

¿De qué habla Todos estamos bailando la misma canción?

El sencillo presentado en Nochevieja alude a segundas oportunidades y a la posibilidad de compartir un mismo rumbo, un mensaje que ha sido interpretado por parte del público como una referencia directa al momento que atraviesa la banda con el regreso de su vocalista original. Musicalmente, el tema mantiene la estructura de pop melódico que caracterizó los primeros años del grupo y funciona como carta de presentación de esta nueva fase.

