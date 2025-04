Leire Martínez canta su verdad en 'Mi nombre', tras separarse de La Oreja de Van Gogh

Seis meses después del anuncio oficial que marcó el fin de su etapa como vocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez rompe el silencio y presenta Mi nombre, su primer sencillo como solista. La canción, que estará disponible desde este viernes 11 de abril en plataformas digitales, ha sido descrita por la artista como una declaración de intenciones.

“La canción es una declaración de intenciones. Con esto cierro un capítulo, pero necesitaba soltar ciertas cosas sobre mi salida del grupo”, explicó Martínez en entrevista con El Mundo. El lanzamiento del tema coincide con una serie de declaraciones en las que la cantante se refiere abiertamente al proceso de separación de la banda donostiarra.

Martínez, quien se integró al grupo en 2008 tras la salida de Amaia Montero, afirma que la decisión de su salida no fue consensuada. “Me incorporé a la banda con la maquinaria en marcha, cuando ya se habían tomado muchas decisiones. Así que existían ya roles establecidos. Y a mí nunca me gusta imponerme. Siempre me gusta compartir mi opinión, pero no convivo bien con las imposiciones”, señaló en entrevista con El País.

La artista también indicó que, además de razones personales, hubo factores vinculados al negocio. “No solo fueron motivaciones personales, también intereses de negocio”, agregó.

Leire Martínez: "Estoy muy enfadada, pero les voy a querer toda la vida"

En conversación con el pódcast Estirando el chicle, Martínez expresó su sentir hacia sus antiguos compañeros: “A veces no hace falta estar de acuerdo con alguien para quererle. Y yo he podido no estar de acuerdo con mis compañeros en muchos momentos, pero les voy a querer toda la vida. Ahora estoy muy enfadada con ellos, pero les voy a querer toda la vida”.

La banda, conformada actualmente por Xabi San Martín, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, no ha emitido nuevos comunicados tras la salida de Martínez. En octubre de 2024, el grupo informó que “las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, sin mencionar mayores detalles.

Mientras tanto, los rumores sobre un posible regreso de Amaia Montero fueron alimentados por una versión publicada en el pódcast Tentáculos, donde se indicó que la cantante había retomado contacto con sus antiguos compañeros para grabar nueva música y planear una gira. Sin embargo, el entorno de Montero desmintió la información. Según reveló Rafa Cano, locutor de Cadena Dial, la cantante aseguró que está “centrada exclusivamente en su disco”, con planes de lanzamiento para este mismo año.

Consultada sobre la posibilidad de que La Oreja de Van Gogh vuelva a contar con Amaia Montero como vocalista, Leire respondió: “No me sorprendería. Tampoco veo muchas más alternativas, la verdad”.

