¿Está confirmado el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh?

La Oreja de Van Gogh anunció el retiro de Leire Martínez de la banda, una noticia que sorprendió a sus seguidores. Ahora, Amaia Montero, su primera vocalista, regresará al grupo, o al menos así lo afirma el show Ni que fuéramos Shhh. "Amaia Montero va a regresar con un concierto", anunció Javier de Hoyos, colaborador del programa.

Confirmado el retorno de Amaira, pero no definitivo

El encargado de revelar la emocionante noticia, dijo que "desde que La Oreja de Van Gogh anunció que Leire Martínez se iba del grupo, se ha especulado sobre si Amaia iba a volver o no".

Ante esta realidad, el periodista dijo muy seguro que la cantante, quien acompañó a Karol G como invitada especial en uno de sus conciertos, regresaría a la banda porque "tiene firmado un único concierto en 2025".

Pero no se emocione, esto no quiere decir que volverá a la banda de manera permanente, ya que ni LODVG ni Amaira se han pronunciado al respecto. "¿Eso quiere decir que Amaia va a volver al grupo? Pues no sabemos lo que pasará después", concluyó el presentador, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que un reencuentro especial se convierta en una segunda parte del proyecto que iniciaron juntos.

La renuncia de Leire

El comunicado oficial de La Oreja de Van Gogh, publicado en sus redes sociales, menciona que "después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". La banda explica que "la decisión ha sido dura y difícil" y que surgió tras "mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones". Este mensaje resuena en el corazón de muchos, ya que cierra una etapa significativa para el grupo.

Las especulaciones sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh han comenzado a florecer. Según de Hoyos, "la salida de Leire tiene que ver con que ella no estaba dispuesta a aguantar este tipo de situaciones". Sin embargo, el anuncio del regreso de Montero trae consigo la esperanza de nuevos proyectos.

