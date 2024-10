La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez: un adiós tras 17 años

Leire Martínez, quien fue la sustituta de Amaia Montero en la emblemática agrupación española La Oreja de Van Gogh, ha decidido abrirse sobre su trayectoria tras 17 años en la banda. En un comunicado publicado este lunes 14 de octubre en el perfil oficial de la banda en X, así se lo anuncia.

“Después de 17 años maravillosos, llenos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos informar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”, se lee en el inicio.

La decisión, según se explica, llega tras un largo periodo de “reflexión y profundas conversaciones” para explorar diferentes formas de vivir la experiencia del grupo.

Con estas palabras, muchos de los seguidores de la banda y fanáticos de Martínez han quedado algo desconcertados, pues para muchos Leire logró ocupar con altura el lugar dejado por Amaia.

pic.twitter.com/yjfm6SEjJy — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 14, 2024

Se especulan las razones de la separación

El mensaje finaliza afirmando que esta ha sido una “decisión dura y difícil”, que marca el cierre de una “etapa fascinante”. “Este tiempo nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada”, concluye el comunicado.

En los últimos meses, ha circulado un rumor sobre el posible regreso de Amaia Montero, aunque ninguna de las partes ha confirmado ni desmentido esta información. Muchos fanáticos ven esta posibilidad como algo real, especialmente tras su reciente aparición en el estadio Santiago Bernabéu junto a Karol G.

Con 2.9 millones de visualizaciones y 10.400 me gusta en menos de cuatro horas, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos de estos se relacionan con una teoría que podría comprobarse en poco tiempo: que Martínez, en realidad, no renuncia, sino que fue separada de la agrupación para dar paso a una nueva etapa con Amaia Montero.

