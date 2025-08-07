Lil Tay lanza su cuenta de OnlyFans tras cumplir 18 años: así reaccionó su padre

Con 18 recién cumplidos, Lil Tay sorprende a sus seguidores con su incursión en la plataforma de contenido exclusivo

Lil Tay generó un millón de dólares en sus primeras tres horas en OnlyFans.

Lil Tay, la rapera e influencer que saltó a la fama en su adolescencia, ha vuelto a generar revuelo en el mundo del espectáculo. Tras cumplir 18 años el pasado 29 de julio de 2025, la joven debutó en OnlyFans, la popular plataforma de contenido para adultos, y lo ha hecho por la puerta grande.

Lil Tay gana más de un millón de dólares en tiempo récord



En un movimiento que ha acaparado titulares, Lil Tay reveló en su cuenta de Instagram que, en menos de tres horas desde el lanzamiento de su perfil, logró generar la impresionante cifra de más de un millón de dólares.

El desglose de sus ingresos, compartido el 3 de agosto, muestra el increíble éxito: $511,000 en suscripciones, $26,000 en propinas y casi $490,000 en solicitudes de contenido personalizado a través de mensajes privados.

Lil Tay abrió su cuenta de OnlyFans apenas cumplió la mayoría de edad. Tomada de @LilTay

El apoyo incondicional de su padre

Pero lo que más ha llamado la atención es la sorprendente reacción de su padre, Chris Hope, quien se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de su hija.

En una entrevista con el medio TMZ, Hope, quien es abogado, fue claro y contundente: no intervendrá ni supervisará el contenido que su hija publique en la plataforma.

"Es una adulta y puede tomar sus propias decisiones", afirmó Hope. Confiando plenamente en ella, añadió: "Estoy seguro de que tendrá éxito en todo lo que decida hacer".

Consciente de que la decisión podría generar críticas, el padre de Lil Tay fue enfático al señalar que su papel no es juzgar, sino apoyar. "Solo siento amor por mi hija", concluyó.

