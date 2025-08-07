Nicki Nicole, Fati Vázquez y Claudia Bavel: las famosas que vinculan a Lamine Yamal

Lamine Yamal, entre modelos de OnlyFans y cantantes. Nicki Nicole es la nueva protagonista

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, no solo acapara titulares por su talento en el campo, sino también por una vida personal que parece no tener descanso.

El crack de 18 años ha vuelto a ser el foco de atención, esta vez por un supuesto romance con la cantante argentina Nicki Nicole, convirtiéndose en la tercera mujer con la que se le relaciona en apenas tres meses.

El beso que lo confirmó todo: Lamine y Nicki Nicole en una disco de Barcelona



Según el periodista Javi de Hoyos, la pareja fue vista besándose en una discoteca de Barcelona el pasado 24 de julio, apenas unos días después de la fiesta de cumpleaños del futbolista.

Nicki Nicole y Lamine Yamal habrían asistido juntos a una discoteca. Tomada de @LamineYamal y @NickiNicole

De Hoyos afirmó que, aunque el "tonteo" comenzó en la celebración del 13 de julio, el verdadero acercamiento se produjo más tarde.

"Fueron a una discoteca en la playa de Barcelona y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada", reveló el periodista. Para añadirle más picante a la historia, aseguró que Yamal lleva una foto de la artista como fondo de pantalla de su móvil.

Un verano de desmentidos y acusaciones

La supuesta relación con Nicki Nicole llega tras un verano de constantes rumores. A mediados de junio, el futbolista fue fotografiado en Sicilia junto a la modelo de OnlyFans, Fati Vázquez.

Sin embargo, Yamal desmintió rápidamente el romance con un claro mensaje en Instagram: "Soltero y feliz", acompañado de fotos con Neymar en Brasil.

Fati Vázquez es mayor que Lamine Yamal. Entre ambos hay una diferencia de 13 años. Lamine Yamal

La respuesta de Fati no se hizo esperar. "Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él", declaró la modelo de 30 años al medio Pronto.

Claudia Bavel revela mensajes comprometedores del joven jugador



A este culebrón se suma Claudia Bavel, otra creadora de contenido de OnlyFans de 29 años, quien aseguró en el programa Telecinco que Yamal la contactaba con frecuencia.

Bavel afirmó tener "mil mensajes" del jugador invitándola a fiestas privadas, a lo que ella siempre se negó. Incluso, aseguró que él la autorizaba a ir "aunque sea menor".

