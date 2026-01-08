Circular con dos personas en moto dejó 422 sanciones en Quito

La circulación con dos pasajeros en moto sigue siendo una infracción recurrente. Estos fueron los sancionados

Los operativos de tránsito ejecutados por el Municipio de Quito, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), dejaron un balance de 20.241 motocicletas revisadas durante 2025, como parte de las acciones para reducir la siniestralidad vial y reforzar el cumplimiento de la normativa en la capital.

Como resultado de estos controles, 422 conductores fueron citados por circular con dos o más personas en una motocicleta, una práctica considerada de alto riesgo y prohibida por la legislación vigente. Según la AMT, este tipo de infracción incrementa la probabilidad de accidentes graves, especialmente en vías de alto flujo vehicular.

De cara a 2026, la entidad municipal informó que los controles a motociclistas se mantendrán de forma permanente en distintos puntos de la ciudad, con énfasis en la prevención de siniestros, el uso obligatorio de implementos de seguridad y la verificación de documentos habilitantes.

Multas por llevar más de un pasajero en motocicleta

La restricción está contemplada en la Ordenanza Metropolitana 079-2024 y en el artículo 390, numeral 20, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa sanciona a quienes transporten a dos o más personas en una motocicleta con una multa equivalente al 15 % del salario básico unificado (SBU).

Desde la AMT se insiste en que estas medidas no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo, ya que los motociclistas se encuentran entre los actores viales más vulnerables en caso de accidentes de tránsito.

Excepciones contempladas en la normativa

La entidad aclaró que la prohibición no se aplica en casos específicos, siempre que el pasajero sea el cónyuge, conviviente, hijo, hermano, persona con discapacidad, adulto mayor, mujer o menor de 12 años. Asimismo, la restricción no rige para servidores públicos que utilizan motocicletas institucionales durante el cumplimiento de sus funciones.

Operativos integrales en enero

En la primera semana de enero de 2026, el Municipio ejecutó 22 operativos de control, que incluyeron revisiones de alcohol y seguridad ciudadana. Como resultado, se retiraron bebidas alcohólicas y un arma blanca del espacio público, acciones que, según las autoridades, contribuyen a mejorar la convivencia y la seguridad vial.

