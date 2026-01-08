Video: Asalto armado en cafetería de Cumbayá genera alarma por inseguridad

En Cumbayá, una cafetería fue asaltada por tres sujetos armados. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad.

La inseguridad volvió a encender las alertas en Cumbayá tras el asalto armado a una cafetería, hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y fue denunciado por las propias víctimas en redes sociales. El robo ocurrió la tarde del miércoles 7 de enero, alrededor de las 13:49, en el local ubicado en este sector del valle de Quito.

Clientes fueron amenazados durante el asalto

De acuerdo con videos difundidos en plataformas digitales, al menos tres sujetos armados, que se movilizaban en motocicletas e ingresaron con cascos puestos, irrumpieron en el establecimiento y, bajo amenazas con armas de fuego, robaron celulares y computadoras a los clientes. En las imágenes no se logra identificar los rostros de los atacantes debido a que mantenían los cascos colocados durante todo el asalto.

La usuaria Daniela Córdova, a través de su cuenta en la red social X, relató lo ocurrido y denunció la falta de seguridad en el local. “Nos asaltaron en la cafetería #BokerTov. Lastimosamente tres extranjeros ingresaron con pistolas al local. Nos robaron celulares y computadoras. Cero guardias y seguridad, apenas una cámara al interior”, escribió. La nacionalidad de los sospechosos ha sido mencionada únicamente en denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.

En una publicación posterior, la denunciante señaló que horas después del robo lograron ubicar a uno de los presuntos implicados en un inmueble rentado, en las calles Italia y Mariana de Jesús. Sin embargo, según el testimonio, los agentes policiales no pudieron revisar sus pertenencias ni ingresar al lugar por no contar con una orden de cateo, por lo que el sospechoso fue dejado en libertad.

Hoy en el #Ciryl y a la 1pm en #Cumbayá nos asaltaron en la cafetería #BokerTov. Lastimosamente 3 extranjeros ingresaron con pistolas al local, nos robaron celulares y computadoras.

Un guardia de seguridad, víctima de asalto

Este asalto se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el sector. En un caso previo, cuatro delincuentes armados llegaron a otro establecimiento con fines de robo y, al notar la presencia de un guardia de seguridad, abrieron fuego de forma inmediata, sin mediar palabra. El ataque fue directo y dejó como saldo la muerte del guardia, quien recibió impactos de bala en el cuello y el abdomen.

El comandante de Policía de la Zona 9, Germán León, confirmó la gravedad de las heridas. Por su parte, el Ministerio del Interior informó que la empresa de seguridad para la que laboraba el guardia fue clausurada, ya que el arma asignada no estaba operativa, lo que impidió que la víctima pudiera defenderse.

