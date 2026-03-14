Invierno en Manabí: Chone registra más de $1,3 millones en afectaciones productivas

Las crecientes de los ríos Garrapata y Mosquito han dejado cuantiosas pérdidas en el aparato productivo de Chone

El sector El Guabal fue uno de los más golpeados por el temporal invernal en Chone

Chone es uno de los cantones golpeados por el invierno en la provincia de Manabí. Las crecientes de los ríos Garrapata y Mosquito han causado estragos en el aparato productivo de este territorio del norte manabita, dejando cuantiosas pérdidas en cultivos y afectaciones a la actividad agropecuaria en varias comunidades rurales.

Las intensas lluvias y la reciente creciente de los afluentes han dejado importantes afectaciones en comunidades rurales del cantón Chone. Sin embargo, equipos municipales continúan desplegados en territorio atendiendo la emergencia y acompañando a las familias afectadas.

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De acuerdo con un levantamiento preliminar del cabildo local, se registran 426 hectáreas de cultivos perjudicadas y 728 animales afectados en los sectores Garrapatilla, Agua Blanca y Río Santo. Estas afectaciones representan pérdidas estimadas en $1´375.120, lo que evidencia el impacto que el temporal ha provocado en el aparato productivo de esta zona rural.

Actualmente se realiza el levantamiento de información técnica en territorio para gestionar ayuda a través de los organismos correspondientes, con el objetivo de canalizar apoyo para productores y familias que dependen de la actividad agrícola y ganadera.

Mientras tanto, 10 tanqueros abastecen permanentemente de agua a las comunidades afectadas. Además, brigadas municipales brindan atención médica y realizan la entrega de kits alimenticios para apoyar a quienes más lo necesitan en medio de la emergencia.

Las autoridades realizaron recorridos en zonas cercanas a los afluentes chonenses ALEJANDRO GILER

Asistencia humanitaria a familias afectadas por las lluvias

Diana Alcívar llevó a sus dos niños para que recibieran atención médica en la brigada que activó el Municipio de Chone en el sector Egdy María, uno de los más afectados por la creciente de los ríos Mosquito y Garrapata.

Durante la jornada, personal de salud brindó atención médica gratuita, chequeos generales y entrega de medicamentos a los habitantes del sector. Además de la atención sanitaria, equipos municipales realizaron la entrega de raciones alimenticias a 250 familias afectadas, como parte de la asistencia humanitaria que se mantiene activa tras la emergencia provocada por las lluvias.

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El Municipio de Chone mantiene activo su plan de respuesta ante la temporada invernal, coordinando acciones de asistencia social, atención médica y labores operativas en los sectores que han sufrido mayores afectaciones por las lluvias.

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Cruz Alcívar, habitante de El Guabal, una de las afectadas por la creciente del Río Garrapata ALEJANDRO GILER

Asimismo, el cabildo informó que se logró la movilización de las mascotas del albergue Callejeritos SOS hacia otro espacio temporal, con el objetivo de brindarles un ambiente seguro. El albergue resultó severamente afectado por la creciente del río Garrapata, por lo que se coordinó el traslado de los animales para protegerlos mientras se evalúan los daños en la infraestructura.

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