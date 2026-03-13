Quito se enfrenta al invierno más intenso en los últimos años

Inundaciones y deslizamientos son eventos que más ocurren en Quito. La saturación del suelo incrementa riesgo en laderas

Emergencia. En menos de dos semanas la antigua vía a Nayón se vio afectada por deslizamientos.

Quito, al igual que otras ciudades del Ecuador, atraviesa una intensa temporada invernal. Durante el primer trimestre de 2026 se han registrado 322 incidentes vinculados con las lluvias. Solo en lo que va de marzo de 2026 se han reportado 52 emergencias. De ese total, 23 corresponden a inundaciones, 13 a movimientos en masa y 11 a caídas de árboles.

Pese a estas cifras, Patricia Carrillo, directora de Gestión de Riesgos del Municipio, mencionó en una entrevista que el número de eventos no resulta elevado si se considera la intensidad y el volumen de precipitaciones que han caído sobre la ciudad en las últimas semanas.

El 2026 será el año más lluvioso en Quito

Los registros de monitoreo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) evidencian la intensidad del invierno. La estación Cruz Loma reportó, hasta el 11 de marzo, el mayor nivel de precipitación acumulada en los últimos 23 años. En total, se han contabilizado 775 milímetros de lluvia en lo que va de 2026, una cifra que supera en 75 milímetros al registro del mismo periodo en 2025 y que posiciona a este año como el más lluvioso del que se tiene registro en ese punto de medición.

El mes más complejo hasta el momento fue febrero. En ese periodo se reportaron 196 incidentes, lo que representa el 61% del total registrado durante el primer trimestre, mientras que en enero se atendieron 74 emergencias.

Derrumbe constante en Nayón

Municipio de Quito es multado por fallas en la actualización del catastro urbano Leer más

Uno de los eventos más recientes ocurrió en Nayón, donde un deslizamiento provocó la caída de aproximadamente 300 metros cúbicos de material. La emergencia obligó al cierre temporal de la antigua vía a Nayón, que fue reabierta la tarde del jueves tras los trabajos de limpieza y estabilización.

En el sitio se realizó el perfilado del talud para retirar material suelto y posteriormente se colocó plástico como medida provisional para recubrir la superficie y reducir el impacto de nuevas lluvias. Personal de la Epmaps también intervino la parte superior del talud, donde se limpió las rejillas transversales y sondeos para verificar el estado de tuberías en la zona.

Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), el deslizamiento se produjo por la sobresaturación de la capa vegetal, producto de las intensas precipitaciones registradas en las últimas semanas. Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un evento de este tipo en el sector.

AMT confirma revisión sin multa para vehículos con placa 1 hasta noviembre Leer más

Hace menos de dos semanas se registró otro deslizamiento en el mismo punto. Los informes técnicos determinaron que el problema se originó por la falla estructural de una pantalla de hormigón instalada en 2019 como parte del sistema de protección del talud. Las lluvias provocaron filtraciones que debilitaron progresivamente la estructura de contención.

Tras ese evento se iniciaron estudios técnicos para definir una solución definitiva que permita estabilizar el talud y evitar nuevos desprendimientos.

Pero entre los moradores de Monteserrín crece la preocupación. Habitantes del sector aseguran que desde hace casi un año se han registrado desprendimientos de tierra y que las respuestas oficiales han sido principalmente temporales, con la colocación de geomantos y plásticos para frenar la erosión.

A esta situación se suma otro factor que es el tránsito de maquinaria pesada vinculada a proyectos inmobiliarios en la zona. Según denuncian, pese a la señalización que prohíbe el paso de vehículos pesados, estos continúan circulando, lo que incrementa la presión sobre el terreno.

El Municipio asegura que ejecuta un plan

Motos contaminantes Quito: circulan con tecnología del 2000 y generan ruido y humo Leer más

Desde el Municipio se asegura que se mantiene un monitoreo permanente en los puntos considerados críticos. La estrategia de prevención incluye la limpieza de quebradas, alcantarillas y sumideros, así como el mantenimiento de estructuras de captación de agua y la vigilancia constante de taludes y zonas vulnerables.

La temporada lluviosa, de acuerdo con los pronósticos, se extenderá al menos hasta mayo y para enfrentar sus efectos, el Municipio destinó 48,2 millones de dólares dentro del Plan de Eventos Climáticos 2025-2026.

Los desafíos frente al clima adverso

Especialistas advierten que el fenómeno no puede analizarse únicamente desde la respuesta a emergencias. Fernando Barragán, docente universitario en gestión de riesgos, señala que es fundamental fortalecer los procesos de prevención y el conocimiento del riesgo.

Túnel Guayasamín: ¿El carril central solucionará el tráfico en el valle? Leer más

El experto destaca que los esfuerzos de limpieza de quebradas han reducido la probabilidad de desbordamientos y aluviones como los que afectaron en años anteriores a sectores como La Comuna y La Gasca. No obstante, advierte que el crecimiento urbano continúa ejerciendo presión sobre zonas de ladera, lo que aumenta la exposición a deslizamientos y derrumbes.

De su parte, Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la Universidad Internacional del Ecuador, explica que el contexto climático actual incrementa las amenazas y, con más lluvias se genera una saturación progresiva del suelo.

Frente a este escenario, los expertos coinciden en que el desafío para la ciudad no solo pasa por responder a las emergencias, sino por fortalecer la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la prevención en zonas vulnerables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!