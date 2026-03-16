Lucha por lo que crees, por tu familia y por ti mismo. No te rindas en ninguna circunstancia.

No dejes de luchar. La adversidad llegará y conocerás quiénes son tus verdaderos amigos; la decepción intentará desanimarte, pero no abandones el camino de la verdad.

Hay alguien que dio su vida por ti. Con fe supera los obstáculos, con esperanza espera la bendición y con amor aprende a perdonar.

Aunque aparezcan momentos de tristeza, cada problema es una oportunidad para crecer. Cuando caigas, levántate nuevamente y verás la gloria de Dios.

No dejes de luchar: tu familia te necesita y los sueños se alcanzan con perseverancia.

La meta no está lejos; esfuérzate un poco más y no desistas de avanzar, porque el premio te espera.

Recuerda que tu vida es valiosa. No te enfoques en la vanidad. Dios está contigo: es tu mayor riqueza y la fuerza que impulsa tu vida.

Lucha por lo que crees, por tu familia y por ti mismo. No te rindas en ninguna circunstancia.

Agustín Romero