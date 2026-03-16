Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | El luchador

Lucha por lo que crees, por tu familia y por ti mismo. No te rindas en ninguna circunstancia.

No dejes de luchar. La adversidad llegará y conocerás quiénes son tus verdaderos amigos; la decepción intentará desanimarte, pero no abandones el camino de la verdad.

Hay alguien que dio su vida por ti. Con fe supera los obstáculos, con esperanza espera la bendición y con amor aprende a perdonar.

Aunque aparezcan momentos de tristeza, cada problema es una oportunidad para crecer. Cuando caigas, levántate nuevamente y verás la gloria de Dios.

No dejes de luchar: tu familia te necesita y los sueños se alcanzan con perseverancia.

La meta no está lejos; esfuérzate un poco más y no desistas de avanzar, porque el premio te espera.

Recuerda que tu vida es valiosa. No te enfoques en la vanidad. Dios está contigo: es tu mayor riqueza y la fuerza que impulsa tu vida.

Lucha por lo que crees, por tu familia y por ti mismo. No te rindas en ninguna circunstancia.

Agustín Romero

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Proscribir y proscribir

  2. Beatriz Bencomo | ‘Sine qua non’

  3. Tzach Sarid | ¿Por qué Israel lucha contra Irán? ¿Cómo afecta a Ecuador?

  4. Modesto Gerardo Apolo | El Acuerdo MDT-2026-059

  5. Joaquín Hernández | Una guerra asimétrica

LO MÁS VISTO

  1. Un grupo de adultos mayores recogen más pruebas del atraso en la devolución del IVA

  2. Noboa ordena al Centro Nacional de Inteligencia revisar contrataciones públicas

  3. Ecuador ante la ONU por desapariciones forzadas: la militarización fue injustificable

  4. Transmisión EN VIVO Guayaquil City vs Barcelona SC: el minuto a minuto del partido

  5. Provincias con toque de queda en Ecuador: dónde rige la medida

Te recomendamos