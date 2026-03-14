Fuertes lluvias en Quito dejan 14 emergencias y alertan por riesgo de deslizamientos

Eugenio Espejo, Los Chillos y Tumbaco concentran reportes por deslizamientos por las intensas lluvias

Se registró un movimiento de masa en San Vicente de las Casas este 14 de marzo de 2026, provocado por las intensas lluvias en la zona.

La temporada invernal continúa generando estragos en Quito. En un solo día, el Municipio, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), atendió 14 emergencias relacionadas con las fuertes lluvias registradas en distintos sectores de la capital.

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Según el reporte oficial, el jueves 12 de marzo se registraron incidentes que incluyeron movimientos en masa, caída de árboles y afectaciones estructurales, todos atendidos por las distintas entidades de la corporación municipal.

Emergencias por lluvias en Quito: 14 incidentes en un día

El balance del COE Metropolitano detalla que las emergencias se distribuyeron de la siguiente manera:

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9 movimientos en masa

3 caídas de árboles

1 infraestructura en riesgo

1 colapso estructural

Los eventos se concentraron en cinco administraciones zonales del Distrito Metropolitano:

Eugenio Espejo: 5 emergencias

Manuela Sáenz: 4 emergencias

Tumbaco: 3 emergencias

Los Chillos: 1 emergencia

Eloy Alfaro: 1 emergencia

Las autoridades destacaron que todas las situaciones fueron atendidas de forma oportuna por equipos municipales y organismos de respuesta.

Mayor impacto en la zona Eugenio Espejo

La mayor cantidad de incidentes ocurrió en la Administración Zonal Eugenio Espejo, donde se desplegaron equipos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) y el Cuerpo de Bomberos de Quito.

En este sector se registraron movimientos en masa en Bellavista y en la intersección de las avenidas Eloy Alfaro y Simón Bolívar, mientras que brigadas municipales realizaron el retiro de árboles caídos en las calles Antonio José de Sucre y Marcos Joffre, así como en la avenida Amazonas, en el sector de La Carolina.

🚨 #Activados24Siete | ¡Respuesta oportuna!



Atendemos la caída de un árbol 🌳 sobre un colector de @aguadequito en la intersección de Alonso Villanueva y Pedro Vicente Maldonado, en la @ZonalQuitumbe.



Bajo la coordinación del @MunicipioQuito, se gestionó la atención. 🧵 pic.twitter.com/PReewEPQum — COE Quito (@coequito) March 14, 2026

Ayuda humanitaria en Tumbaco tras desborde de canal

En la Administración Zonal Tumbaco, la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (EP-EMSEGURIDAD) entregó ayuda humanitaria a una familia afectada por el desborde de un canal de riego en la comuna Leopoldo N. Chávez.

La asistencia incluyó kits de alimentos, higiene y limpieza, además de frazadas, toallas, ropa y calzado.

En esta misma zona, personal de la Secretaría de Ambiente, junto con equipos operativos y EP-EMSEGURIDAD, inspeccionó un deslizamiento en el flanco del cerro Ilaló. El material descendió por una quebrada cercana a cuatro viviendas. Aunque no se registraron daños, las autoridades mantienen monitoreo permanente debido a la alta saturación de humedad del terreno.

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Colapso de pared en el Centro Histórico

En la Administración Zonal Manuela Sáenz, maquinaria de la EPMMOP y EP-EMSEGURIDAD intervino tras el colapso de la pared de una vivienda en la calle Matilde Delgado.

Al lugar también acudió personal de la Empresa Eléctrica Quito para restablecer el servicio de alumbrado público en el sector.

Monitoreo 24/7

El Municipio informó que la corporación municipal mantiene operativos activos las 24 horas del día para atender emergencias provocadas por la temporada invernal.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que ante cualquier emergencia se debe llamar inmediatamente al 9-1-1.

2026 registra uno de los inviernos más intensos en Quito

Los datos de monitoreo de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) reflejan la magnitud del invierno en la capital. La estación Cruz Loma reportó hasta el 11 de marzo el mayor nivel de precipitación acumulada de los últimos 23 años, con 775 milímetros de lluvia en lo que va de 2026.

La cifra supera en 75 milímetros el registro del mismo periodo de 2025, lo que posiciona a este año como el más lluvioso del que se tiene registro en ese punto de medición.

🚨 #Activados24Siete | ¡Atención al clima!



Se mantienen las condiciones para lluvias de intensidad variable en Quito. La advertencia meteorológica del @inamhi_ec se mantiene hasta las 10h00 del sábado 14 de marzo de 2026. 🧵



En Quito, 🟡 Nivel Medio de precipitaciones en ⬇️ pic.twitter.com/FqXttRJLH6 — COE Quito (@coequito) March 14, 2026

Febrero fue el mes más crítico

El mes con mayor número de emergencias fue febrero, cuando se registraron 196 incidentes, lo que representa el 61 % del total reportado durante el primer trimestre del año.

En enero, en cambio, se atendieron 74 emergencias, evidenciando el incremento de incidentes conforme se intensificaron las lluvias.

Las autoridades municipales mantienen alerta permanente ante posibles deslizamientos, inundaciones y caída de árboles, mientras el invierno continúa afectando a la capital ecuatoriana.

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