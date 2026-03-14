¿Realmente atraemos lo que pensamos? Psicología vs ley de la atracción

La ley de la atracción asegura que los pensamientos crean la realidad. La psicología explica qué tan cierto es

El pensamiento positivo puede influir en la motivación, pero no sustituye la acción ni la planificación.

Hay frases que se repiten tanto que terminan sonando a verdad absoluta. “Manifiéstalo”, “el universo conspira a tu favor”, “todo lo que piensas lo atraes”. En redes sociales, en libros de autoayuda y hasta en conversaciones cotidianas, la llamada ley de la atracción se ha convertido en una especie de fórmula moderna para alcanzar metas.

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Pero cuando se mira con más calma, la pregunta aparece casi inevitablemente: ¿realmente basta con pensar algo para que ocurra?

La psicóloga Gaby Cuero explica que esta idea se popularizó porque propone una relación directa entre los pensamientos y lo que sucede en la vida: “Lo plantean como una ley de atracción en relación a que si uno se predispone, lo piensa, lo manifiesta y lo dice, de alguna manera termina ocurriendo”.

Aunque la premisa resulta atractiva, desde la psicología el fenómeno es más complejo.

La popularidad de una idea con algo de misticismo

La ley de la atracción suele presentarse como si existiera una especie de conexión invisible entre lo que una persona dice o piensa y lo que termina ocurriendo en su realidad. De ahí que muchas personas cuiden sus palabras o repitan afirmaciones positivas con la esperanza de atraer buenos resultados.

Según la especialista, en esta creencia también hay un componente cultural y generacional. Antes, explica, las metas solían asociarse más con el esfuerzo que con la manifestación. “Nuestros padres o abuelos hablaban más de la ley del esfuerzo: si uno tenía constancia y trabajaba por algo, terminaba alcanzando determinados logros”.

Hoy, en cambio, el discurso del bienestar y la manifestación ha ganado terreno, especialmente en redes sociales.

Pensar positivo ayuda, pero no basta

Desde la psicología, la mentalidad positiva puede tener efectos reales: influye en la motivación, la autoestima y la disposición para enfrentar retos. Sin embargo, eso no significa que sea suficiente para lograr objetivos.

Pensar en metas, repetirlas o visualizarlas puede ser útil para tener dirección, pero no reemplaza la acción. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad: una persona puede repetir todos los días que quiere comprar una casa, pero si no ahorra, no investiga opciones o no toma decisiones financieras, ese deseo difícilmente se convertirá en realidad.

La diferencia está en entender que el pensamiento orienta, pero el cambio ocurre cuando se actúa.

La forma en que pensamos sí cambia lo que vemos

Aunque la psicología no respalda la idea de que los pensamientos atraigan resultados de forma mágica, sí reconoce que influyen en la percepción. La psicóloga lo explica con una metáfora sencilla: “Los pensamientos pueden verse como unas gafas que generan cierto sesgo en cómo miramos la realidad”.

Cada persona interpreta el mundo desde su historia personal, la cultura, la familia y las experiencias que ha vivido. Esa combinación termina moldeando la manera en que se detectan oportunidades o se enfrentan los problemas.

Por ejemplo, alguien con una actitud más optimista puede sentirse más dispuesto a intentar algo nuevo, mientras que otra persona puede evitar hacerlo por miedo a fracasar.

El cerebro busca patrones

Otro aspecto clave tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. La mente humana está programada para reconocer patrones. Por eso, cuando alguien se enfoca repetidamente en una idea (positiva o negativa) tiende a notar más aquello que la confirma.

“El cerebro identifica patrones. Si te enfocas en que las cosas están saliendo mal, es lo que vas a encontrar”, asegura Cuero. Esto no significa que el pensamiento cause directamente los hechos, sino que puede influir en el foco de atención y en la interpretación de lo que ocurre.

El riesgo de quedarse solo en el pensamiento

Una de las críticas más frecuentes a la interpretación literal de la ley de la atracción es que puede llevar a algunas personas a esperar resultados sin tomar decisiones. Según la psicóloga, en esos casos conviene hacerse preguntas más profundas.

“Habría que ver de qué lugar viene esa idea. A veces quedarse solo en el pensamiento puede estar relacionado con el temor de poner algo en práctica”, afirma la especialista. El miedo a equivocarse, al fracaso o al cambio puede hacer que alguien prefiera mantenerse en el plano de la imaginación antes que arriesgarse a actuar.

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Cómo usar la mentalidad positiva sin caer en promesas mágicas

Desde una mirada psicológica, el pensamiento positivo puede ser útil si se combina con objetivos claros y acciones concretas. Visualizar metas o imaginar escenarios futuros puede ayudar a mantener la motivación y orientar decisiones. Pero también es importante asumir que los procesos no siempre son rápidos ni lineales.

“Cualquier meta o propósito va a conllevar una trayectoria que no siempre será lineal”, dice Cuero. Los errores, cambios de rumbo y obstáculos forman parte del camino. Por eso, más que pensar en promesas o manifestaciones inmediatas, la psicóloga propone mirar los objetivos como un recorrido.

Pensar ayuda, pero actuar cambia las cosas

En síntesis, la psicología no respalda la idea de que los pensamientos, por sí solos, atraigan resultados. Lo que sí reconoce es que influyen en la forma en que las personas perciben el mundo, toman decisiones y sostienen sus metas.

La diferencia, al final, está en entender que el pensamiento puede abrir una dirección, pero el cambio empieza cuando se da el primer paso.

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