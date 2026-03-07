Therians y subculturas juveniles: ¿moda viral o búsqueda de identidad?

Los therians se volvieron virales en redes sociales, pero el fenómeno abre una conversación sobre salud mental adolescente

Adolescentes que se identifican como therians comparten videos en redes sociales donde imitan comportamientos de animales.

En redes sociales se repite una escena que para muchos adultos resulta desconcertante: adolescentes que corren en cuatro patas, usan máscaras de animales o dicen sentirse identificados con lobos, gatos o perros. Se llaman therians y su presencia en plataformas como TikTok e Instagram ha convertido esta subcultura en tema de conversación.

Pero detrás de la viralidad hay una pregunta más profunda: ¿qué dice este fenómeno sobre la salud mental y la identidad de los adolescentes?

Para entenderlo hay que ir más allá del video viral. Según especialistas en psicología, lo que ocurre con los therians forma parte de algo mucho más antiguo: la aparición de subculturas juveniles en momentos de cambio personal y social.

Subculturas: una historia mucho más vieja que internet

Antes de los therians estuvieron los emos, los punks, los góticos, los skaters o los otakus. Cada generación ha tenido sus propios códigos, estéticas y formas de diferenciarse.

Las subculturas aparecen dentro de una cultura dominante y funcionan como espacios donde ciertos grupos comparten formas de vestir, hablar o pensar. No son nuevas ni necesariamente problemáticas.

La psicóloga clínica Carlota Álvarez explica en el primer episodio de la tercera temporada de Mentes que Sanan, que estos grupos nacen precisamente cuando algunas personas buscan apartarse de lo que consideran normativo o establecido. En otras palabras, cuando alguien siente que no encaja del todo en lo que el entorno espera, busca otras formas de pertenencia.

La adolescencia: el momento de preguntarse quién soy

La mayoría de estas subculturas surgen durante la adolescencia, una etapa marcada por cambios físicos, emocionales y sociales. El adolescente deja de ser niño, pero tampoco se siente completamente adulto. Su cuerpo cambia, su forma de pensar también y muchas de las certezas que tenía empiezan a cuestionarse. En ese proceso aparece una necesidad fundamental: construir identidad.

Según Álvarez, durante esta etapa los jóvenes comienzan a mirar más allá de la familia para encontrar referentes en lo social. Buscan a sus pares, a quienes sienten parecidos a ellos, para construir una forma de presentarse ante el mundo.

Ese tránsito, según explica la especialista, no siempre es sencillo. Implica dejar la seguridad de lo familiar y enfrentarse a nuevas preguntas sobre quién se es y dónde se pertenece. Y ahí es donde las subculturas suelen aparecer como una especie de refugio.

El fenómeno therian: identidad, símbolos y redes sociales

La subcultura therian no es completamente nueva, pero se ha hecho visible en los últimos años gracias a las redes sociales.

En términos generales, quienes se identifican como therians dicen sentir una conexión profunda con ciertos animales. No necesariamente creen ser uno, sino que encuentran en ellos características con las que se sienten representados.

Algunos adoptan comportamientos simbólicos: usar máscaras, imitar movimientos o reunirse con otros jóvenes que comparten esa misma identificación. Internet ha amplificado este fenómeno.

Las plataformas digitales permiten que adolescentes de distintos países encuentren comunidades con intereses similares en cuestión de minutos. Esto facilita que una tendencia que antes habría sido local o pequeña se vuelva global en pocos días. Pero también hace que muchos adultos observen el fenómeno con inquietud.

Las subculturas juveniles suelen surgir en la adolescencia, una etapa marcada por cambios emocionales y búsqueda de identidad. Imagen Generada con IA

¿Moda pasajera o señal de algo más?

La respuesta no es única. Para los especialistas, lo importante no es el nombre de la subcultura, sino el lugar que ocupa en la vida del adolescente. En muchos casos, estas identidades funcionan como una forma de experimentar y explorar quién se es. Algo similar a lo que ocurrió con otras tribus urbanas en el pasado.

El problema aparece cuando la identificación deja de ser simbólica y empieza a interferir con la vida cotidiana Por ejemplo, cuando el adolescente se aísla socialmente, limita sus vínculos a ese grupo o desarrolla conductas que afectan su bienestar.

Desde la psicología clínica, cada caso debe analizarse de forma individual. No todos los jóvenes que participan en una subcultura están atravesando un problema de salud mental. Pero algunos sí pueden estar usando ese espacio para expresar malestar, soledad o necesidad de atención.

El rol de la familia en la salud mental adolescente

Frente a fenómenos como este, la reacción más común de muchos padres es la prohibición o la burla. Sin embargo, los especialistas advierten que esa respuesta suele ser contraproducente. La recomendación principal es abrir espacios de escucha.

Escuchar qué significa esa identidad para el adolescente, qué siente, qué encuentra en ese grupo y qué necesidades emocionales podrían estar detrás.

En muchos casos, la identificación con animales (como perros o gatos) puede estar vinculada simbólicamente a necesidades de cuidado, compañía o afecto. Por eso, más que centrarse únicamente en la conducta visible, los psicólogos sugieren mirar el contexto emocional.

También recomiendan observar señales de alerta: aislamiento extremo, cambios drásticos de comportamiento o situaciones que el entorno familiar ya no sabe cómo manejar. En esos casos, buscar orientación profesional puede ser una herramienta clave.

Más allá de la tendencia viral

Las redes sociales tienden a convertir fenómenos complejos en debates simplificados. Pero cuando se trata de adolescentes, la realidad casi nunca es tan simple. Las subculturas juveniles seguirán existiendo porque responden a una necesidad humana muy básica: pertenecer.

Para muchos jóvenes, formar parte de un grupo (sea emo, otaku o therian) es una forma de decirle al mundo quiénes creen ser mientras descubren quiénes realmente son. Y en ese proceso, la salud mental no depende solo de la tendencia de turno, sino del acompañamiento que encuentren en su entorno.

¿Qué es Mentes que sanan?

Mentes que sanan es el pódcast de psicología de Diario EXPRESO, disponible en Spotify y YouTube. En cada episodio abrimos un espacio para conversar sobre salud mental y bienestar emocional, abordando temas que forman parte de la vida cotidiana.

Cada entrega cuenta con la participación de psicólogos y especialistas que comparten conocimientos, experiencias y herramientas para comprender mejor nuestras emociones y fortalecer el bienestar personal.

Si prefieres ver el capítulo en YouTube, solo dale play a la imagen principal de esta nota. Mentes que Sanan

