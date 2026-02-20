La reunión therian que desató debate en Quito: amenazas obligan a cambiar el evento

Los therian son personas que sienten una conexión o identidad interna con un animal, de forma espiritual o psicológica.

La que iba a ser la primera reunión masiva de la comunidad therian en Ecuador cambió de rumbo antes de realizarse. El encuentro, convocado para el 22 de febrero en el Parque La Carolina de Quito, fue reprogramado luego de que la convocatoria generara una fuerte reacción negativa en redes sociales, incluyendo burlas, mensajes de odio y amenazas.

El evento había despertado curiosidad entre usuarios de internet, pero también provocó una avalancha de comentarios hostiles que, según el organizador, hicieron imposible garantizar la seguridad de los asistentes en un espacio público.

La convocatoria que generó polémica

La iniciativa fue impulsada por el creador de contenido Yeiden Bryan, quien buscaba reunir por primera vez en el país a personas que se identifican como "therian". Sin embargo, el entusiasmo inicial se vio opacado por la reacción en redes.

Bryan explicó que cerca del 80 % de las interacciones en la publicación original fueron negativas, con mensajes de burla y advertencias que encendieron las alertas sobre posibles confrontaciones durante el encuentro.

Ante ese panorama, el organizador decidió modificar los planes.

“La decisión se tomó por razones de seguridad”, explicó, al señalar que no quería exponer a los participantes a situaciones de riesgo.

Nuevo formato y convocatoria privada

Aunque la reunión no fue cancelada definitivamente, ahora se realizará bajo un formato más reservado. La nueva fecha y el lugar se comunicarán únicamente a quienes confirmen su interés y pertenencia a la comunidad.

La sorpresa del organizador

Bryan comentó que no esperaba encontrar una comunidad therian activa en Ecuador. Según relató en un video, comenzó a recibir mensajes de personas que afirmaban identificarse con distintos animales.

Entre los interesados había jóvenes que se describían como lobos, perros e incluso una persona que decía sentirse representada por una abeja. Ese inesperado contacto fue lo que motivó a intentar organizar el encuentro.

En un nuevo video, explicó que en realidad nunca existió una reunión therian confirmada. “No puedo asegurar que no haya una comunidad therian en Ecuador; sin embargo, si hubo alguna reunión, tampoco puedo afirmar que las personas de las que se habla hayan asistido a ese evento”, señaló.

Aprovechó también el espacio para invitar al respeto y promover la libertad de expresión. Recordó que el movimiento therian no es algo nuevo, sino un fenómeno que existe desde hace varios años.

“Haya o no una comunidad en Ecuador, hay que admitir que mucho de este odio ha sido impulsado por una tendencia viral en redes sociales”, añadió.

Finalmente, pidió a la gente reflexionar y no dejarse llevar únicamente por lo que circula en internet: “Piensen diferente, miren el otro lado y no se dejen convencer tan fácilmente por lo que ven en redes sociales”, concluyó.

Qué significa ser “therian”

El término therian proviene de la teriantropía (therianthropy en inglés) y se utiliza para describir a personas que sienten una identificación interna —psicológica o espiritual— con un animal no humano, al que suelen llamar su “teriotipo”.

En internet existen comunidades donde comparten experiencias, identidad y formas de expresar ese vínculo, lo que en algunos casos incluye reuniones presenciales como la que se intentó organizar en Quito.

