Autoridades investigan el hallazgo de dos cadáveres con impactos de bala en la Panamericana Norte, en el sector Carcelén Alto de Quito.Cortesía periodismo Público

Hallazgo en Quito: encuentran dos muertos en Carcelén Alto, norte de la ciudad

El hallazgo de dos cadáveres con impactos de bala en la Panamericana Norte, en Quito, provocó un operativo policial

La mañana de este viernes 20 de febrero de 2026 fueron encontrados dos cadáveres sobre la calzada de la Panamericana Norte, en el sector de Carcelén Alto, en el norte de Quito. El hecho provocó el cierre temporal de la vía mientras las autoridades realizaban el procedimiento de levantamiento de los cuerpos.

Primeras hipótesis sobre el hallazgo de los cuerpos en la Panamericana Norte

Una unidad del Cuerpo de Bomberos de Quito acudió a atender la emergencia antes de las 05:00, tras una alerta ciudadana. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que las dos personas ya no tenían signos vitales.

En rueda de prensa, el comandante subrogante de la Policía Nacional  Germán León, informó que las víctimas serían dos hombres de aproximadamente entre 25 y 30 años. Ambos se encontraban tendidos sobre la calzada y posteriormente fueron trasladados al centro forense para determinar las causas exactas de la muerte.

Durante el procedimiento, una unidad de Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos. Según información preliminar de las autoridades, los dos hombres presentaban varios impactos de bala.

Los bomberos que atendieron la emergencia señalaron que no se encontraron indicios de que el ataque haya ocurrido en ese punto de la vía. Por ello, la principal hipótesis es que los cuerpos fueron abandonados en el lugar.

“No había evidencia de que en el sitio se haya producido el hecho violento, sino más bien de que los cuerpos fueron depositados allí”, explicó uno de los uniformados que participó en el operativo.

Las víctimas no portaban documentos de identidad

Las autoridades estiman que las víctimas tendrían 24 y 26 años. Sin embargo, hasta el momento no han sido identificadas, ya que no portaban documentos de identidad.

Debido al procedimiento policial y al levantamiento de los cadáveres, el tránsito fue suspendido durante un par de horas en la intersección de la Panamericana Norte y la avenida Diego de Vásquez, en sentido sur–norte. La circulación se restableció una vez concluidas las diligencias.

La Policía indicó que el caso se mantiene en investigación para determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

