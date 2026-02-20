Quito: ciudadanos rechazan reforma al COOTAD en Plaza de la Independencia

Usuarios y gestores culturales piden frenar la reforma al COOTAD por su impacto en servicios municipales clave

Ciudadanos, artistas y usuarios de servicios municipales se pronunciaron contra la reforma al COOTAD en la Plaza de la Independencia, en Quito.

En la Plaza de la Independencia, este 20 de febrero, usuarios del sistema de salud municipal, gestores culturales, artistas, padres de familia y autoridades educativas realizaron una rueda de prensa para expresar su rechazo a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los participantes advirtieron que los cambios podrían afectar servicios sociales, programas culturales y el acceso a derechos básicos.

Durante el encuentro, varios representantes ciudadanos alertaron sobre los posibles efectos de la reforma en miles de personas que dependen de programas municipales en Quito y otras ciudades del país.

Usuarios de salud municipal piden no afectar servicios

María de los Ángeles Duarte, usuaria de los servicios de salud municipal, señaló que estos programas son fundamentales para la comunidad. Indicó que la población teme que la reforma limite recursos y reduzca la atención.

Según explicó, muchas familias dependen de estos espacios de atención preventiva y médica, por lo que cualquier cambio que afecte su financiamiento generaría preocupación entre los usuarios.

Sector cultural advierte crisis para artistas ecuatorianos

El artista y gestor cultural Hugo Ferro explicó que la reforma podría agravar la precarización que vive el sector artístico.

De acuerdo con datos citados de la Universidad de las Artes, hasta el 94 % o 95 % de los ingresos de los artistas ecuatorianos provienen de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Esto ocurre principalmente a través de festividades locales, eventos culturales y celebraciones comunitarias.

Ferro aseguró que estas contrataciones no solo benefician a los músicos, sino a todo un ecosistema laboral.

“Detrás de cada artista hay técnicos de sonido, ingenieros de luces, transportistas, personal logístico y trabajadores culturales. El dinero se queda en el país y se distribuye entre muchas familias”, explicó.

También cuestionó que el debate público se centre únicamente en el gasto cultural. A su criterio, el problema no es apoyar a artistas locales, sino el gasto excesivo de algunos municipios en artistas internacionales.

Según señaló, la legislación vigente ya establece que si se contrata a un artista internacional debe destinarse también presupuesto para artistas ecuatorianos, por lo que pidió que se aplique la normativa existente en lugar de impulsar una reforma que afecte al sector.

Proponen iniciativas para enfrentar la precarización cultural

Ante la crisis que atraviesa el sector artístico, Ferro anunció que un grupo de artistas, técnicos y economistas trabaja en la creación de una fundación que buscará generar herramientas para que los músicos y creadores puedan sostener su trabajo.

El objetivo, explicó, es impulsar nuevas oportunidades para artistas emergentes y fortalecer la identidad cultural ecuatoriana.

Adultos mayores y programas sociales piden mantener servicios

Durante la rueda de prensa también intervino Matilda Lagos, usuaria del programa municipal “Sesenta y Piquito”, quien recordó que estos espacios no son una dádiva sino un derecho.

En la misma línea, Mary Gómez, usuaria de los servicios de equidad y justicia, afirmó que estos programas ayudan a prevenir la violencia y brindan apoyo a quienes más lo necesitan.

“No son un gasto innecesario, son una inversión social”, enfatizó.

Educación municipal también podría verse afectada

El rector Horacio Iza, de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, alertó que la reforma también podría impactar a la educación municipal.

Explicó que la institución atiende a aproximadamente 27.000 estudiantes, muchos de los cuales participan en talleres educativos en jornada vespertina. Además, señaló que el sistema cuenta con cinco médicos para atender a cerca de 1.700 estudiantes, un servicio que podría verse comprometido.

Al país y de manera especial a los miembros de la Asamblea Nacional.



Presento argumentos técnicos y democráticos sobre los graves riesgos que corren los servicios públicos que brindan los gobiernos locales si se aprueba la reforma al COOTAD.



Los afectados serán los ciudadanos… pic.twitter.com/3Dq8ScUWG0 — Pabel Muñoz L. (@pabelml) February 19, 2026

Iza también advirtió que programas académicos como el bachillerato internacional podrían resultar afectados si se reducen recursos.“ El Ministerio de Educación no alcanza a cubrir todas las necesidades. No podemos aceptar esta reforma porque sería un retroceso en derechos”, concluyó.

