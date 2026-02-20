Alerta en Quito: concesionaria fue clausurada por presunta estafa a clientes

Clientes denuncian pagos de hasta USD 7.000 por autos que nunca recibieron. Conoce los detalles

Clausuran concesionaria en el sur de Quito tras alerta por presunta estafa y vehículos con irregularidades

Una concesionaria de autos ubicada en el sector de La Magdalena, en el sur de Quito, fue clausurada por operar sin permisos municipales y por supuestas irregularidades detectadas durante un operativo de control. La intervención se realizó luego de una alerta emitida por la Policía Nacional del Ecuador ante una presunta estafa denunciada por ciudadanos.

Operativo tras denuncias de clientes

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) acudió al establecimiento para verificar la situación. Durante la inspección, varias personas que se encontraban en el lugar aseguraron haber sido presionadas para realizar pagos inmediatos de hasta $ 7.000 con el fin de adquirir vehículos que, según denunciaron, nunca les fueron entregados.

Las autoridades indicaron que estas alertas motivaron la revisión del negocio y de los automotores que se encontraban en el sitio.

Vehículos con posibles anomalías

Según explicó Vicente Azimbaya, líder zonal de la AMC en Eloy Alfaro, en el parqueadero del establecimiento se hallaron cuatro vehículos. Tras la revisión preliminar, dos presentaban irregularidades, entre ellas la presunta alteración del número de chasis.

Además, se detectó que uno de los autos habría sido vendido simultáneamente a decenas de personas, lo que reforzó las sospechas de un posible esquema de estafa.

A raíz de lo ocurrido, una persona vinculada con la concesionaria fue denunciada ante la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de estafa. Las autoridades deberán determinar responsabilidades y establecer si existen más afectados.

Clausura y sanciones

La AMC informó que el establecimiento fue clausurado por operar sin los permisos municipales correspondientes. La entidad recordó que las concesionarias que funcionen de forma irregular pueden enfrentar multas de hasta cuatro salarios básicos, además del cierre del local.

Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos verificar la legalidad de los negocios y evitar realizar pagos anticipados sin garantías ni contratos formales, especialmente en la compra de vehículos.

