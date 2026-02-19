Protesta en Quito: UNE denuncia que reforma al COOTAD restringe

Protesta en Quito contra la reforma al COOTAD: padres, docentes y gestores culturales alertan recorte a educación y social

Manifestantes en Quito rechazaron que el 70 % del presupuesto municipal se destine a obras, reduciendo recursos para educación y salud.

Padres de familia, gestores culturales, artistas y trabajadores públicos se concentraron este jueves en el Parque de La Alameda, en el centro de Quito, para rechazar el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), impulsado por el gobierno de Daniel Noboa.

Con consignas como “Queremos chicha, queremos maíz, queremos a Noboa fuera del país”, los manifestantes avanzaron en marcha hasta los exteriores de la Maternidad Isidro Ayora, expresando su preocupación por lo que consideran un recorte al presupuesto destinado a educación, salud y cultura en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

Reforma al COOTAD: ¿qué plantea el proyecto?

El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD establece que hasta el 70 % de los recursos municipales se destinen a obras e infraestructura. Según los opositores, esta disposición reduciría el gasto corriente, afectando el pago de sueldos a docentes, médicos y personal vinculado al sistema de cuidados en municipios y prefecturas.

Para Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la reforma “no busca optimizar los recursos, sino restringirlos”, lo que pondría en riesgo programas sociales sostenidos por los cabildos.

Quishpe advirtió que la educación municipal sería una de las áreas más afectadas. Actualmente, más de 34.000 estudiantes en niveles inicial, básico y bachillerato dependen de planteles municipales en todo el país, junto con más de 1.900 docentes y alrededor de 100 instituciones educativas.

“El sistema municipal sostiene el derecho a la educación, especialmente porque la educación fiscal no logra cubrir toda la demanda de matrícula”, señaló el dirigente.

Impacto en salud y sistema de cuidados

Los manifestantes sostienen que la reducción del gasto corriente comprometería también el funcionamiento de casas de salud municipales y servicios vinculados al sistema de cuidados, afectando directamente a población vulnerable.

Además, cuestionan que la reforma permitiría al Gobierno central ahorrar más de mil millones de dólares —monto que, según dirigentes sociales, corresponde a deudas pendientes con los municipios— para destinarlos al pago de obligaciones externas.

“Los municipios administran recursos que provienen tanto de transferencias del Ejecutivo como de ingresos propios generados por la ciudadanía. Esos fondos deben regresar a la gente en forma de servicios y derechos”, enfatizó Quishpe.

#NoLeyGad | En Quito, estamos concentrados en el parque Alameda, frente al Banco Central para defender la educación municipal y los proyectos sociales que el Gobierno pretende eliminar con las Reformas al COOTAD. 🗣️🚩#COOTAD #educacion pic.twitter.com/kHWYoDu2fD — UNE NACIONAL (@UNENACIONAL) February 19, 2026

Sector cultural alerta riesgo para espacios artísticos

Desde la Fundación Teatro Nacional Sucre también expresaron su preocupación por la posible afectación a la autonomía de los GAD.

La entidad destacó que la estabilidad presupuestaria municipal es clave para sostener espacios culturales y garantizar el acceso ciudadano a las artes. Solo en el Centro Cultural Mama Cuchara trabajan 225 personas del sector artístico, y se prevé incorporar a 285 artistas adicionales hasta finalizar el año.

“La autonomía de los gobiernos locales es fundamental para la sostenibilidad cultural, la identidad y la memoria colectiva”, señalaron representantes de la institución.

Asamblea Nacional sesionará en Samborondón

Mientras se desarrollaba la protesta en Quito, se confirmó que el pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador fue convocado para este viernes 20 de febrero, a las 11:00, en la Universidad Ecotec, campus Samborondón, provincia del Guayas.

La convocatoria, correspondiente a la sesión n.º 072-AN-2025-2029, fue realizada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen Peet, para tratar dos proyectos calificados como urgentes en materia económica, entre ellos la reforma al COOTAD.

Desde la UNE cuestionaron que la sesión se realice fuera de la capital. “La Asamblea se traslada porque sabe que en Quito enfrentará el rechazo de miles de docentes, padres de familia y sectores culturales que defienden el presupuesto social de las ciudades”, afirmó Quishpe.

