Parqueadero público ocultaba vehículos robados en el Centro Histórico de Quito

Operativo en el sector La Libertad deja al descubierto autos robados en un parqueadero del centro de Quito

El parqueadero público fue clausurado tras descubrirse autos reportados como robados en el sector de La Libertad, centro de Quito.

Un parqueadero público ubicado cerca de un centro de salud, en el sector La Libertad del Centro Histórico, fue intervenido por la Policía Nacional del Ecuador tras detectarse que en el lugar se ocultaban vehículos reportados como robados.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz advierte posibles despidos, pero destina $1,5 millones a publicidad

El procedimiento fue ejecutado por el eje preventivo en coordinación con otras unidades policiales. Así lo confirmó Rolando Molina, jefe del Distrito Manuela Sáenz, quien detalló que durante la inspección se encontraron dos automotores estacionados en el terreno, ambos con reporte de robo vigente.

Camioneta de entidad pública de Pillaro fue recuperada

'AQUA', un viaje escénico que convierte la pubertad en ritual y fantasía Leer más

Entre los vehículos hallados consta una camioneta marca Chevrolet perteneciente a una entidad pública del cantón Píllaro. El automotor había sido sustraído hace aproximadamente 15 días.

El segundo vehículo, con placas de la provincia de Pichincha, también constaba como robado. Las autoridades informaron que se están contactando con los propietarios para que formalicen la denuncia correspondiente y continúen los trámites legales.

Clausuran el predio y profundizan investigaciones

Durante el operativo, el personal policial levantó indicios adicionales, ya que en el lugar también se encontraron herramientas que, presuntamente, pertenecerían a otros vehículos.

Policía Judicial continúa con diligencias

Ante estos hallazgos, el predio fue clausurado mientras avanzan las investigaciones para determinar si los automotores recuperados estarían vinculados a otros delitos.

Las autoridades señalaron que este tipo de parqueaderos informales estarían siendo utilizados para ocultar temporalmente vehículos robados, como parte de estructuras delictivas que operan en distintos sectores de la ciudad.

Uniformados de la Policía Judicial mantienen las diligencias investigativas para establecer responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en el uso del predio como centro de acopio de automotores sustraídos.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.