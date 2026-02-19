'AQUA', un viaje escénico que convierte la pubertad en ritual y fantasía

La obra teatral, dirigida a niños mayores de 10 años, tendrá dos funciones en la capital

La obra es un montaje del Taller de Práctica Escénica de la Carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

Dos jóvenes emprenden un viaje hacia el llamado Ritual de las Flores. En el camino se cruzan con seres fantásticos que los orientan, los desafían y los acompañan en una travesía que no es solo geográfica, sino también interior.

Así se construye AQUA, una propuesta escénica que convierte el paso de la niñez a la pubertad en una experiencia simbólica cargada de imágenes y preguntas.

La obra es el resultado del trabajo del Taller de Práctica Escénica de la Carrera de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Inspirada en Cuentos Mágicos, de Edgar Allan García, y en El llamado de la montaña, de Nelson Olmedo, la puesta en escena toma elementos de ambos universos literarios para tejer una dramaturgia que dialoga con el público infantil y preadolescente.

“El ansia”: un amor prohibido que vuelve para enfrentar al pasado Leer más

Una pieza llena de metáforas

El Ritual de las Flores funciona como una metáfora del crecimiento. La historia no plantea respuestas cerradas, sino que acompaña a sus personajes en un proceso de descubrimiento, dudas y transformaciones. Desde una mirada poética, la obra aborda ese momento en que el cuerpo y las emociones cambian, y en el que la imaginación puede convertirse en una aliada para comprender lo que ocurre.

La versión dramatúrgica es de Patricio Estrella y el montaje integra actuación y teatro de objetos como lenguajes complementarios. Durante el proceso creativo, el elenco exploró distintas formas de expresión escénica, incorporando elementos visuales y simbólicos que amplían el relato más allá de la palabra y fortalecen la construcción colectiva del espectáculo.

En escena participan Dayana Mesías, Micaela Lema, Sebastián Ludeña, Noemí Sánchez, Josué Solís, Angela Tupaz, Yudy Vacacela y Anabel Velasco. La obra está dirigida a público a partir de los 10 años y plantea una experiencia pensada para acompañar a niños y niñas en una etapa de transición,

AQUA se presentará el sábado 22 de febrero a las 11:00 y 17:00 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El costo de la entrada es de 8 dólares.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ