Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cultura

LA NOTA (15489373)
La obra propone un retrato de la pareja moderna a través de diálogos inteligentes y cargados de ironía.Cortesía

“La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito

La obra de la dramaturga francesa Audrey Schebat llega a la capital junto a Alejandro Fajardo y Alejandra Paredes

La noche comienza como cualquier otra en la casa de Julián y Magda. Él, un psicoanalista acostumbrado a escuchar las crisis ajenas; ella, una pianista reconocida que vive entre viajes y conciertos. Todo parece seguir su curso hasta que un episodio inesperado rompe la rutina y obliga a la pareja a mirarse de frente. Así arranca La Nota, una comedia que se mueve entre el humor y la emoción para explorar aquello que queda cuando el amor pasa la prueba del tiempo.

RELACIONADAS

La obra, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, propone un retrato de la pareja moderna a través de diálogos inteligentes y cargados de ironía. Después de tres décadas de matrimonio, los personajes se ven empujados a revisar sus decisiones, sus silencios y la manera en que la rutina puede instalarse casi sin pedir permiso. El resultado es una historia cercana, donde las preguntas sobre el amor, la identidad y el sentido de la vida aparecen desde la risa más que desde el drama.

MUESTRA ERNESTO SALAZAR

La muestra “Urea Over-Grown” explora el dolor y la fragilidad desde el arte

Leer más

La versión que llega a Quito está dirigida y protagonizada por Alejandro Fajardo, quien comparte escena con Alejandra Paredes. Para Fajardo, el atractivo del texto está justamente en ese equilibrio entre ligereza y profundidad. “Es una comedia que toca temas profundos, sí, pero los toca con humor. Te hace reír y te hace reflexionar porque te identificas con lo que está pasando”, comenta sobre el montaje, que venía gestándose desde hace años junto al productor Arnaldo Gálvez.

El reto de actuar y dirigir

El proceso creativo también implicó un reto particular: actuar y dirigir al mismo tiempo. “Es muy difícil, porque estando en escena te quieres salir del personaje y ser el director, y después volver al actor”, reconoce Fajardo entre risas. Para sostener ese doble rol, el equipo se apoya en una dinámica de trabajo cercana y en la complicidad con Paredes, con quien comparte una trayectoria artística de largo aliento y una química que se vuelve clave en escena.

La puesta apuesta por una escenografía mínima y concentra toda la atención en los actores y en el ritmo del texto. Siguiendo la tradición del teatro de boulevard, la obra mantiene unidad de tiempo y espacio, mientras pequeños objetos cotidianos —como el teléfono que acompaña al protagonista— adquieren un peso simbólico. En medio de diálogos afilados y confesiones inesperadas, surge una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿qué ocurre cuando la ausencia empieza a pesar más que las palabras?

RELACIONADAS

La Nota llegará a Quito con funciones del 12 al 15 de marzo en el El Teatro del CCI. Las presentaciones serán de jueves a sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sercop responde por licitación de tres baños en Carondelet tras nota de EXPRESO

  2. “La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito

  3. Ricardo Darín debutó como abuelo

  4. Concejala Blanca López denuncia hostigamiento hacia la alcaldía de Guayaquil

  5. Una persona falleció por el choque entre un bus y tráiler en Papallacta: Esto se sabe

LO MÁS VISTO

  1. Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025

  2. Tatiana Coronel defiende gestión de Segura EP tras allanamiento

  3. Sercop entra en mantenimiento tras la publicación de proceso por baños en Carondelet

  4. Gobierno toma control operativo de Segura EP en Guayaquil

  5. Petroecuador declara fuerza mayor y emergencia en el Terminal Marítimo Esmeraldas

Te recomendamos