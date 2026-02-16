“La Nota”: humor, amor y crisis de pareja llegan a escena en Quito

La noche comienza como cualquier otra en la casa de Julián y Magda. Él, un psicoanalista acostumbrado a escuchar las crisis ajenas; ella, una pianista reconocida que vive entre viajes y conciertos. Todo parece seguir su curso hasta que un episodio inesperado rompe la rutina y obliga a la pareja a mirarse de frente. Así arranca La Nota, una comedia que se mueve entre el humor y la emoción para explorar aquello que queda cuando el amor pasa la prueba del tiempo.

La obra, escrita por la dramaturga francesa Audrey Schebat, propone un retrato de la pareja moderna a través de diálogos inteligentes y cargados de ironía. Después de tres décadas de matrimonio, los personajes se ven empujados a revisar sus decisiones, sus silencios y la manera en que la rutina puede instalarse casi sin pedir permiso. El resultado es una historia cercana, donde las preguntas sobre el amor, la identidad y el sentido de la vida aparecen desde la risa más que desde el drama.

La versión que llega a Quito está dirigida y protagonizada por Alejandro Fajardo, quien comparte escena con Alejandra Paredes. Para Fajardo, el atractivo del texto está justamente en ese equilibrio entre ligereza y profundidad. “Es una comedia que toca temas profundos, sí, pero los toca con humor. Te hace reír y te hace reflexionar porque te identificas con lo que está pasando”, comenta sobre el montaje, que venía gestándose desde hace años junto al productor Arnaldo Gálvez.

El reto de actuar y dirigir

El proceso creativo también implicó un reto particular: actuar y dirigir al mismo tiempo. “Es muy difícil, porque estando en escena te quieres salir del personaje y ser el director, y después volver al actor”, reconoce Fajardo entre risas. Para sostener ese doble rol, el equipo se apoya en una dinámica de trabajo cercana y en la complicidad con Paredes, con quien comparte una trayectoria artística de largo aliento y una química que se vuelve clave en escena.

La puesta apuesta por una escenografía mínima y concentra toda la atención en los actores y en el ritmo del texto. Siguiendo la tradición del teatro de boulevard, la obra mantiene unidad de tiempo y espacio, mientras pequeños objetos cotidianos —como el teléfono que acompaña al protagonista— adquieren un peso simbólico. En medio de diálogos afilados y confesiones inesperadas, surge una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿qué ocurre cuando la ausencia empieza a pesar más que las palabras?

La Nota llegará a Quito con funciones del 12 al 15 de marzo en el El Teatro del CCI. Las presentaciones serán de jueves a sábado a las 19:00 y el domingo a las 18:00.