Un grupo numeroso de manifestantes caminó hacia la Asamblea Nacional, para rechazar el proyecto de Ley de gasto en los GAD.Foto: API

Protesta en Quito contra la ley GAD: manifestantes rodean la Asamblea

La marcha se realiza fuera de la Asamblea. El presidente del Legislativo convocó a sesión para tratar la ley en Guayaquil

Cientos de personas se reunieron la tarde de este jueves 19 de febrero de 2026 en las calles aledañas a la Asamblea Nacional, en Quito, bajo la consigna "No a la ley GAD". Fue una manifestación en rechazo al proyecto de Ley de sostenibilidad y eficacia del gasto de los gobiernos autónomos y descentralizados (GAD), que ya pasó por primer debate en el Pleno del Legislativo. 

Le invitamos a leer: Ley urgente GAD avanza: alcalde de Quito Pabel Muñoz habla de “grave error”

Grupos ciudadanos se sumaron a la movilización

Los manifestantes llegaron a la zona con banderas del Ecuador y con carteles en representación de los grupos de 60 y Piquito, Comités Centrales de Instituciones Educativas Municipales o Quito Wawas. Todas estas instituciones brindan servicios a los habitantes de Quito de distintas edades. También participaron representantes de barrios de Quitumbe y otros sectores de la ciudad. 

La marcha recorrió primero la calle Yaguachi, pasó por el Hospital Eugenio Espejo y llegó al sector de la Maternidad Isidro Ayora. Aunque hubo intentos para acercarse más a la Asamblea, fue imposible, pues el Palacio Legislativo se encuentra cercado y hay un grupo numeroso de policías, custodiando la zona. 

Esta protesta ocurrió mientras el bloque oficialista, ADN, busca conseguir los al menos 77 votos que necesita para lograr la aprobación de este proyecto de ley. Está previsto que el texto se trate en segundo y definitivo debate este viernes 20 de febrero, a las 10:00, en Guayaquil. 

