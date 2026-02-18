Control al transporte pesado deja más de 600 sancionados en Quito

Más de 6.500 vehículos de carga fueron revisados en operativos por la AMT en la Ruta Viva y Simón Bolívar.

Entre el 1 de enero y el 17 de febrero, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificó los controles al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, dos de las arterias más transitadas y estratégicas de la capital. El objetivo es fortalecer la seguridad vial, prevenir siniestros y verificar que los vehículos cumplan con la restricción actual.

Durante este periodo se revisaron 6.567 vehículos. Como resultado de los operativos, se emitieron 634 citaciones por distintas infracciones. Además, 5.425 unidades contaban con salvoconducto y cumplían con los requisitos establecidos para su circulación, mientras que en seis casos se detectaron salvoconductos falsos, los cuales fueron denunciados ante la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades explicaron que estos controles buscan asegurar que el transporte pesado circule en óptimas condiciones y con la documentación en regla, lo que reduciría los riesgos para conductores, peatones y demás actores viales. Los operativos forman parte de la estrategia de prevención del Cabildo que prioriza la vida y el orden en las vías.

Desde el Municipio de Quito se reiteró que las intervenciones continuarán de manera permanente en toda la urbe.

En enero, el alcalde Pabel Muñoz informó que se registró una reducción del 5 % en los siniestros de tránsito al comparar diciembre de 2025 con diciembre de 2024. Destacó, además, el número de días sin fallecidos por transporte pesado en dos de las vías más peligrosas de Quito. “Antes teníamos dos o tres días sin muertes y el conteo se reiniciaba”, recalcó.

Aunque reconoció que aún se han producido siniestros, subrayó que estos no han dejado pérdidas humanas. “Nuestra meta es cero muertes en las vías de Quito. Algunos dirán que es imposible, pero nos planteamos metas altas para que el esfuerzo sea mayor”, afirmó.

Los controles se realizan diariamente de 06:00 a 10:00. El incumplimiento de la restricción es sancionado con una multa de 48.20 dólares, conforme al artículo 391, numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que establece que la o el conductor de vehículos pesados que circule por zonas restringidas será sancionado.

