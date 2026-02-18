Choque de buses en Quito deja cinco heridos y cierre vial en Manuel Larrea

Siniestro de tránsito en el centro-norte de Quito: cinco heridos tras choque de buses

Choque de buses en el centro-norte de Quito deja cinco heridos y cierre total en la Manuel Larrea.

La tarde de este martes se registró un siniestro de tránsito en el sector centro-norte de la capital, específicamente en la intersección de las calles Manuel Larrea y OE2A. El incidente fue reportado a las al número único para emergencias 9-1-1, donde se alertó sobre el choque de dos buses urbanos de transporte de pasajeros.

De acuerdo con información del ECU 911, tras la recepción de la llamada se activaron de inmediato los protocolos de respuesta desde la sala operativa de la Coordinación Zonal 2-9, coordinando la movilización de recursos de distintas entidades de atención y control.

Atención inmediata de organismos de socorro

Al lugar acudieron unidades de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Policía Nacional, quienes brindaron asistencia oportuna en el sitio.

Personal de socorro informó que el percance vial dejó cinco personas heridas. Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar del accidente y posteriormente serán trasladados a diferentes casas de salud para una valoración médica más especializada.

Cierre vial y causas preliminares

Según autoridades de tránsito, el hecho se trató de un choque por alcance entre las dos unidades de transporte público. Como medida de seguridad y para facilitar las labores de atención y peritaje, la circulación vehicular sobre la calle Manuel Larrea, en sentido norte-sur, permanece totalmente cerrada.

Agentes de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes y se retiran los vehículos involucrados.

💥🚌 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en las calles Santiago y Manuel Larrea, centro de Quito.



🚧 Dos buses colisionaron.



🤕 13 pacientes resultaron afectados, están siendo atendidos por nuestros paramédicos y otras instituciones de primera… pic.twitter.com/qXSypVNUG2 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) February 18, 2026

Monitoreo permanente y recomendaciones

A través del sistema de cámaras de videovigilancia, el ECU 911 mantiene un monitoreo constante de la emergencia para coordinar cualquier requerimiento adicional.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las señales de tránsito y mantener la distancia adecuada entre vehículos para evitar este tipo de siniestros, que afectan la movilidad y ponen en riesgo la integridad de pasajeros y peatones en Quito.

