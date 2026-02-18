Miércoles de Ceniza en Quito: templos copados y devoción en la ciudad

Cientos de fieles participaron en una de las ceremonias más representativas del calendario católico

Cientos de fieles llegaron a la iglesia El Sagrario para colocarse la ceniza.

Hasta horas de la tarde de este 18 de febrero de 2026, las iglesias del Centro Histórico y distintos sectores de Quito permanecían llenas. Cientos de fieles acudieron desde temprano para participar en una de las ceremonias más representativas del calendario católico: la imposición de la ceniza, rito que marca el comienzo de la Cuaresma.

En el interior de los templos el ambiente fue sobrio. Los asistentes ingresaban en silencio, se santiguaban al cruzar la puerta y avanzaban en fila hasta el altar. La cruz de ceniza trazada sobre la frente simbolizó, para muchos, un llamado a la reflexión y a la conversión.

En la iglesia de El Sagrario, ubicada junto a la Catedral Metropolitana, Camila González, de 20 años, esperaba su turno. Llegó desde el sur para cumplir con una tradición que, asegura, mantiene desde que era niña.

“Es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros”, comentó. Para ella, el inicio de la Cuaresma representa un tiempo de cambio interior, de ayudar al prójimo y de acercarse más a Dios.

A pocas cuadras, en la emblemática Iglesia de San Francisco, la escena se repitió. Cientos de personas aguardaban en los pasillos mientras sacerdotes imponían la ceniza.

Entre ellos estaba Germán Vera, quien viajó desde la Mitad del Mundo para participar en la ceremonia. “Es un recordatorio de lo que dice la Biblia y de que debemos mantener la fe”, expresó.

Karina Erazo también acudió al templo franciscano. Para ella, el gesto tuvo un doble sentido: reafirmar su fe y pedir por el país. “Que Dios nos proteja y nos guíe”, dijo al salir, aún con la cruz marcada en la frente.

Una ceremonia que da paso a la Semana Santa

La jornada transcurrió con misas y liturgias a lo largo del día. Familias enteras, adultos mayores, jóvenes y niños participaron de la ceremonia que da paso a los 40 días previos a la Semana Santa, un período que la Iglesia Católica dedica a la reflexión, la penitencia y la preparación espiritual.

Las iglesias del centro recibieron la mayor cantidad de feligreses. Foto: Franklin Jácome

Este Miércoles de Ceniza abrió un paréntesis de silencio. Las iglesias, colmadas de fieles, se convirtieron en espacios de encuentro y esperanza, donde la tradición y la fe volvieron a reunir a cientos de quiteños.

