Tasa de basura en Quito: vecinos piden que se suspenda el cobro

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo que a finales de febrero se hará un diagnóstico del cobro

Con las facturas en mano, los vecinos mostraban el incremento de la tasa de recolección de basura.

Decenas de ciudadanos se concentraron este 18 de febrero de 2026 frente al Municipio de Quito, en la Plaza Grande, en el Centro Histórico, para rechazar lo que califican como un cobro excesivo de la Tasa de Recolección de Basura (TRB), rubro que desde este mes se incluyó en la planilla de agua potable.

Los manifestantes, provenientes de distintos sectores de la capital, aseguran que el nuevo esquema ha significado incrementos desproporcionados que golpean principalmente a los sectores medios y bajos.

Iván Terán llegó desde Calderón, en el norte. Según relató, anteriormente pagaba en promedio 1,92 dólares por la tasa cuando se cobraba junto a la planilla de luz. Ahora el valor se incrementó a 9 dólares. "Es un atraco”, expresó.

En el caso de la vivienda de su madre, ubicada en Carapungo, afirmó que el valor pasó de 6 a 76 dólares. Considera que el cobro debe suspenderse y que se revisen bien los valores. Aunque asegura que no contaba con el dinero, señaló que tuvo que cancelar el valor para evitar el corte del servicio.

Carla Chanalata coincidió en que el cobro es excesivo. Indicó que hay casos de personas que pagaban 7 dólares y ahora pagan 70, es decir, 10 veces más. Mencionó otros casos que incluso superan el 300%.

Coincidió con Terán sobre la suspensión del cobro y que se haga una revisión. "Consideramos que el cálculo se hizo mal”, agregó. Advirtió que, de no existir una respuesta de las autoridades, continuarán con los plantones.

Desde Conocoto, Mariana Sánchez relató que en su planilla la tasa de basura ascendió a más de 371 dólares, mientras que por consumo de agua pagó 54 dólares. Explicó que en su vivienda cuentan con un medidor comunitario que abastece a 12 familias, por lo que el valor debe dividirse entre todos. Sin embargo, cuestionó que el servicio de recolección no siempre sea eficiente.

Acción de inconstitucionalidad

La protesta también tiene un frente legal. Byron Valdiviezo presentó el 13 de febrero de 2026 una acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la ordenanza que regula el cobro de la tasa en la planilla de agua potable.

Además, ingresó un oficio en la Defensoría del Pueblo para que la institución acompañe el proceso como amicus curiae. A su criterio, se trata de un cobro injusto que debe detenerse.

¿Qué dijo el alcalde de Quito?

Frente a los constantes reclamos, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ha señalado que el cobro no se suspenderá. Según explicó, en la mayoría de casos no se trata de errores de cálculo, sino de la aplicación de un nuevo esquema de distribución de costos.

No obstante, anunció que al finalizar febrero se realizará una “autopsia” del proceso para contar con un diagnóstico detallado y, de detectarse fallas técnicas, se procederá a corregirlas.

Como alternativa, el Burgomaestre aseguró que insistirá en el diálogo con la Empresa Eléctrica Quito para retomar el esquema anterior, que durante años permitió que la TRB se cobre a través de la factura de luz. Sin embargo, reconoció que no puede garantizar que esa opción prospere, pues el Ejecutivo ha manifestado en varias ocasiones que no respetará el convenio que existía con la empresa eléctrica.

Asimismo, informó que el Municipio analiza medidas específicas para edificios y condominios, y que como acción de corto plazo se plantea avanzar en la individualización de medidores de agua, con el fin de evitar distorsiones en los valores cobrados.

