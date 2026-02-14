La Prefectura de Pichincha ejecuta labores de limpieza en la vía Mitad del Mundo – Río Blanco afectada por deslizamientos.

La Prefectura de Pichincha ejecuta labores de limpieza en la vía Mitad del Mundo – Río Blanco afectada por deslizamientos.

La Prefectura de Pichincha informó la tarde de este sábado 14 de febrero el cierre inmediato de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco, debido a las fuertes lluvias que persisten en la zona y que han provocado la caída de rocas en varios tramos.

Cierre de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco por lluvias

A través de un comunicado oficial, la entidad provincial señaló que la medida se adopta con el objetivo de precautelar la seguridad de los usuarios que transitan por esta importante arteria vial de la provincia.

Las intensas precipitaciones han generado inestabilidad en los taludes, especialmente en el kilómetro 36, donde se registra acumulación de material pétreo sobre la calzada, lo que representa un alto riesgo para conductores y pasajeros.

Trabajos de limpieza y construcción de variante

El equipo técnico de la Prefectura continúa con las labores de limpieza en el km 36. Personal y maquinaria pesada permanecen en el sitio realizando el retiro de escombros y la estabilización del terreno.

Además, se trabaja en la construcción de una variante provisional que permitirá restablecer la movilidad en ambos sentidos una vez que las condiciones sean seguras.

Byron Caicedo, coordinador de mantenimiento y mejoramiento vial de la Prefectura, explicó que con maquinaria especializada se está solventando la emergencia vial ocasionada por la caída de rocas, producto de las lluvias constantes en el sector.

Vía alterna habilitada: Alóag – Santo Domingo

Como ruta alterna, se encuentra habilitada la vía Alóag–Santo Domingo, que conecta la Sierra con la Costa y permite el tránsito vehicular mientras se superan los inconvenientes en la vía Mitad del Mundo – Río Blanco.

Las autoridades recomiendan a los conductores:

Planificar sus viajes con anticipación.

Respetar la señalización vial.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Prefectura.

La Prefectura de Pichincha reiteró que continuará informando sobre el avance de los trabajos y la reapertura de la vía, una vez que se garantice la seguridad para todos los usuarios.

El Inamhi ha anticipado que las lluvias se mantendrán con intensidad en Ecuador por lo menos hasta el 15 de febrero.

