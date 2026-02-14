Padres alertan riesgo a 27 mil estudiantes de Quito por reforma al COOTAD

Padres de familia rechazan el proyecto del Ejecutivo y advierten posibles cierres, despidos y afectaciones a estudiantes

Los Comités Centrales de Padres y Madres de Familia de instituciones educativas municipales expresaron su “profunda preocupación” ante la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

Le invitamos a que lea: El ruido que no deja dormir a Quito: buses, motos y un problema sin control

Según los representantes, el proyecto normativo podría afectar la sostenibilidad del sistema educativo municipal y comprometer el derecho a la educación de al menos 27.000 estudiantes en el país.

Marcelo Dotti Almeida, histórico político y analista de Quito, fallece a los 84 años Leer más

En un comunicado público, las familias rechazaron cualquier disposición que limite la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales en materia educativa. Además, exhortaron a la Asamblea Nacional a realizar una revisión “responsable y exhaustiva” de cada artículo del proyecto antes de su aprobación.

“La educación no es un gasto, es un derecho, es una responsabilidad colectiva y es el futuro de nuestros hijos”, enfatizaron los voceros.

Educación municipal: más allá de la infraestructura

Los padres recalcaron que la educación municipal no depende únicamente de edificios y equipamiento. Su funcionamiento —señalan— se sostiene principalmente en el talento humano: más de 1.400 docentes, así como médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y seguridad, entre otros profesionales que garantizan tanto las clases diarias como servicios complementarios esenciales.

Advirtieron que la mayor parte del presupuesto educativo municipal se destina al pago de este personal permanente. Por ello, cualquier restricción en el uso de estos recursos podría impactar directamente en la operación de las instituciones.

RELACIONADAS Alcalde de Quito alerta impactos sociales por reforma económica al Cootad

¿Qué consecuencias tendría la reforma al COOTAD?

De aprobarse la reforma al COOTAD en los términos planteados, los Comités Centrales de Padres y Madres de Familia alertan sobre posibles efectos como:

Cierre de instituciones educativas municipales.

Reducción de más de 1.400 docentes.

Hacinamiento estudiantil.

Afectación de las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

Suspensión de programas de primera infancia y de servicios médicos, odontológicos y psicológicos.

Recortes en seguridad, limpieza y mantenimiento.

Paralización de proyectos educativos e infraestructura en ejecución.

Menor fue encontrado en billar durante operativo nocturno en el sur de Quito Leer más

“Como familias, no podemos aceptar que decisiones presupuestarias y políticas, desconectadas de la realidad educativa, pongan en riesgo la continuidad y calidad del servicio que reciben nuestros hijos”, recalcaron.

Autonomía local y derecho constitucional a la educación

Los representantes recordaron que la Constitución establece que la educación es un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado. Asimismo, señalaron que la Ley Orgánica de Educación Intercultural reconoce la naturaleza pública, gratuita y autónoma de las instituciones educativas municipales, incluyendo su autonomía financiera y administrativa.

En ese contexto, los padres insisten en que cualquier reforma al COOTAD debe garantizar la continuidad de los servicios educativos y respetar la autonomía de los gobiernos locales, a fin de proteger la estabilidad académica y el bienestar integral de miles de estudiantes.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.