¿Qué hacer en San Valentín en Quito? Plan perfecto y económico para el 14 de febrero

San Valentín en Quito: el plan ideal para el fin de semana con poco presupuesto

La decoración especial y el show en vivo convierten la cena en La Capilla Restaurant en el cierre perfecto para celebrar el amor en Quito.

Este 14 de febrero, que además coincide con el fin de semana, se convierte en la oportunidad ideal para celebrar el amor y la amistad sin afectar el bolsillo. Si estás buscando un plan perfecto para San Valentín en Quito con poco presupuesto, aquí te presentamos una ruta romántica y divertida que combina naturaleza, entretenimiento y una cena inolvidable en el Centro Histórico.

Parque La Carolina: tradición romántica en el norte de Quito

Un clásico que nunca pasa de moda es visitar el Parque La Carolina, ubicado al norte de la capital. Este espacio verde se mantiene como tradición para familias, parejas y amigos que buscan compartir momentos especiales al aire libre.

Cada fin de semana, el parque recibe un promedio de 15 mil visitantes, convirtiéndose en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Y en San Valentín, cuando la fecha cae sábado o domingo, el ambiente se llena aún más de romance y alegría.

Paseo por la laguna: romántico y accesible

Uno de los planes favoritos es recorrer la laguna en bote.

Costo: 6 dólares

Capacidad: 2 adultos y 2 niños

Agua cristalina y entorno natural perfecto para fotos

Alquilar un bote y navegar por la laguna es una experiencia sencilla pero especial. Ideal para quienes desean un momento íntimo, tomarse fotografías o simplemente disfrutar del paisaje quiteño sin gastar de más.

Navegar en bote en la laguna del Parque La Carolina es un plan económico y romántico para disfrutar San Valentín en el norte de Quito. Franklin Jácome

Quito Bowling Club: diversión asegurada para San Valentín

La siguiente parada es el Quito Bowling Club, el plan perfecto para disfrutar en pareja o con amigos. Aquí puedes jugar:

Bolos

Billar

Mini golf

Servicio de comida

Con dos ubicaciones:

Av. Simón Bolívar S/N y pasaje Nuevo Amanecer

Av. Gral. Rumiñahui, Sangolquí #15 y Calle Ambato, 200 metros al sur de la ESPE

Una locura desde su inauguración

Carmen Robles, administradora del Quito Bowling Club, comenta que desde su apertura en 2019 la aceptación fue inmediata:

“Cuando se inauguró esto, fue una locura”. Y esa “locura” se mantiene, especialmente los fines de semana, cuando desde las 3 de la tarde comienzan a llegar grupos uno tras otro.

Amigos y parejas disfrutan de una partida de bolos en Quito Bowling Club, una opción divertida para este 14 de febrero. Franklin Jácome

Precios y horarios

De lunes a jueves:

Hora: $30

Media hora: $18

Hasta 6 jugadores por pista

Incluye zapatos

Viernes, sábado y domingo:

Hora: $35

Media hora: $20

Horarios de atención:

Lunes a jueves: 15:00 a 23:00

Viernes: 15:00 a 00:00

Sábado: 11:00 a 00:00

Domingo: 11:00 a 21:00

Sin duda, es un plan diferente, dinámico y perfecto para romper con la rutina este 14 de febrero.

Cena romántica en el Centro Histórico de Quito

Pétalos, copas y música en vivo acompañan la experiencia gastronómica de San Valentín en La Capilla Restaurant. Franklin Jácome

La cita de San Valentín no puede terminar sin una cena romántica. Y el Centro Histórico de Quito es el escenario ideal para cerrar la noche con broche de oro.

Entre iglesias iluminadas y calles llenas de historia, destacan restaurantes con vistas privilegiadas como La Capilla Restaurant, ubicado frente a la majestuosidad de la Iglesia de San Francisco.

Una experiencia inmersiva y romántica

La Capilla no es solo un restaurante, es un refugio diseñado para que vivas la leyenda de Quito desde uno de los balcones más íntimos de la ciudad.

Aquí podrás disfrutar de:

Decoración especial con pétalos y copas

Show en vivo durante la cena

Dos opciones de menú desde $24

Platos a la carta y variedad de cócteles

Vista impresionante a la Iglesia de San Francisco

Una combinación perfecta entre gastronomía, historia y romance.

