Clima en Quito: Alerta por niveles altos de lluvias

El COE Metropolitano emitió el listado de las zonas de Quito en donde las lluvias serán más intensas

Las lluvias en Quito han causado inundaciones en Amaguaña, valle de Los Chillos, y en la Argelia, en el sur.

El Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COEM) informó este 12 de febrero de 2026 que este jueves y mañana, viernes 13, se presentarán lluvias fuertes en Quito, las cuales alcanzarán niveles de intensidad muy altos.

La alerta del COEM se activó tras el reporte climatológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), en donde señala que las lluvias y tormentas eléctricas se prolongarán en la ciudad hasta el domingo 15 de febrero.

De acuerdo con la advertencia, las lluvias pronosticadas generarán niveles de afectación medio, alto y muy alto en diferentes zonas de la ciudad.

Estas serán las zonas afectadas por las lluvias

El comunicado detalló que las zonas afectadas por las lluvias serán:

Nivel medio: Yaruquí, El Quinche, Checa, Pifo, Puembo, Tababela, Los Chillos, Píntag, Calderón, Guayllabamba, Pomasqui, Nayón y Llano Chico.

Nivel alto: San José de Minas, Atahualpa, Perucho, Puéllaro, San Antonio, Calacalí, Pomasqui, Nono, Nanegal, Calacalí y Conocoto.

Nivel muy alto: Parroquias del Chocó Andino, Pacto, Nanegalito, Gualea y Lloa.

Estos son los riesgos que se generan por lluvias

Metro de Quito: horarios y las reglas en Carnaval Leer más

Las precipitaciones podrían provocar incidentes como acumulación de agua, crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, "especialmente en zonas rurales, de ladera y del noroccidente y suroccidente", dijo el Centro.

Las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días provocaron cierres parciales del tránsito en las avenidas Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui, que conectan con los valles de Tumbaco y Los Chillos, respectivamente.

Las fuertes lluvias han provocado deslizamientos de tierra en la Avenida Simón Bolívar. Foto: ANGELO CHAMBA/ Expreso

Además, han provocado inundaciones en el sector de La Argelia, en el suroriente y desbordamiento de una quebrada en Amaguaña, en el suroriente de la urbe. La maquinaria y trabajadores del Municipio de Quito acudieron a la zona para limpiar el fango, informó este jueves el COE.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!