La avenida Amazonas volverá a ser bidireccional en La Mariscal, ¿desde cuándo?

La propuesta forma parte del plan de reactivación de La Mariscal

Desde los años 80 un tramo de la av. Amazonas dejó de ser bidireccional.

La avenida Amazonas, uno de los ejes históricos del sector de la Mariscal, retomará el doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre las avenidas Colón y Patria.

Tras la aprobación de la ordenanza para reactivar La Mariscal, ya se solicitó a la Secretaría de Movilidad y a la Epmmop que elaboren los estudios técnicos para concretar el cambio.

La propuesta forma parte del plan de reactivación del sector y busca, según el alcalde Pabel Muñoz, devolver dinamismo a una vía que con los años perdió parte de su peso comercial.

“Retomar la bidireccionalidad dará mayor circulación y permitirá activar sitios económicos que ya estaban ahí”, señaló. La intención es que las dos veredas vuelvan a tener el mismo flujo de potenciales clientes y que grandes y pequeños negocios se instalen nuevamente en la zona.

La avenida dejó la bidireccionalidad en ese tramo en los años 80, cuando el Municipio intervino en La Mariscal para convertir la vía en un bulevar. EL resto de la Amazonas se mantiene en doble sentido.

El concejal, Adrián Ibarra, mencionó que una vez concluidos los estudios, la avenida retomará su trazado original.

¿Se podría generar más tráfico?

Pero no todos ven con buenos ojos la propuesta. El urbanista David Montesinos, integrante de la Asamblea Barrial La Mariscal Legado Cultural, considera que se trata de una visión “antigua” que podría traducirse en más tráfico.

A su criterio, la revitalización del sector debería apostar por alternativas como buses eléctricos, semipeatonalización, ampliación de veredas, más arborización e incentivos para el comercio de proximidad.

Ampliación de la Amazonas más al norte

Más al norte de la ciudad, la Amazonas también tiene planes de expansión. Está prevista una prolongación de 2,21 kilómetros desde el Centro de Convenciones Metropolitano hasta la calle Luis Tufiño, bordeando el parque Bicentenario. El proyecto busca integrar mejor ese amplio espacio verde a la dinámica urbana.

Las autoridades aseguran que el trazado no afectará viviendas del sector de La Prensa, ya que se ejecutará sobre los actuales galpones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y por el perímetro del parque.

La obra fue publicada en el portal del Sercop el 24 de diciembre de 2025 y se prevé adjudicarla en mayo de 2026. Desde junio comenzará el desmontaje de los galpones y de la zona donde funcionaba el antiguo arribo internacional del aeropuerto.

Solo la prolongación de la avenida demandará una inversión de 7 millones de dólares.

