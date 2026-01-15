Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

El proyecto es parte de la rehabilitación del parque Bicentenario y de un plan para mejorar la conectividad

Los trabajos para la prolongación están previstos que inicien en junio de 2026.

La avenida Amazonas, una de las arterias viales más importantes y reconocidas de Quito, se prepara para una transformación este 2026. La anunciada prolongación de esta vía ya dio su primer paso, como parte de un proyecto integral ligado a la rehabilitación del parque Bicentenario, un espacio que, pese a su magnitud, no ha logrado integrarse plenamente a la dinámica urbana del norte de la ciudad.

Han pasado 13 años desde la salida del antiguo aeropuerto internacional Mariscal Sucre y el parque Bicentenario, con sus 103 hectáreas, se mantiene como una zona fragmentada. Edificaciones abandonadas, montículos de tierra, amplias zonas sin uso, negocios cerrados en los alrededores y problemas de inseguridad reflejan un proceso de despoblamiento que contrasta con el potencial del sector.

A esto se suma uno de los mayores obstáculos desde su inauguración: la baja accesibilidad. Actualmente, el parque cuenta con tres ingresos y los trazados viales planteados en administraciones pasadas nunca se ejecutaron, con excepción de la extensión de la calle Isaac Albéniz, que cruza el parque de oriente a occidente.

En este contexto, la prolongación de la avenida Amazonas se presenta como un avance. Roberto Basantes, gerente de Estudios y Fiscalización de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), explica que esta intervención forma parte de un proyecto integral que contempla tres fases: la rehabilitación del parque Bicentenario, la prolongación de la av. Amazonas y la consolidación de un bulevar.

¿Desde dónde será la prolongación?

La prolongación contempla una extensión de 2,21 kilómetros, que irá desde el Centro de Convenciones Metropolitano hasta la calle Luis Tufiño, bordeando el parque. Según Basantes, no se afectarán las viviendas del sector de La Prensa, ya que el trazado se realizará por los actuales galpones de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y por el perímetro del parque.

“No hay expropiaciones de viviendas ni de la base aérea; lo que se expropia son las instalaciones de la AMT”, señala.

El proyecto fue subido al portal del Sercop el 24 de diciembre de 2025 y se espera adjudicarlo en mayo de 2026. Desde junio se iniciará el desmontaje de los galpones de la AMT y de la zona donde funcionaba el arribo internacional. La inversión destinada únicamente a la prolongación de la avenida Amazonas asciende a $ 7 millones.

Los trabajos incluirán el desmontaje de estructuras existentes y la construcción de una vía con cuatro carriles de servicio, una bahía de estacionamiento de 2,20 metros, una ciclovía y un parterre central de cuatro metros. La sección vial replicará el diseño actual de la avenida Amazonas, desde El Labrador hasta el Centro de Convenciones, conforme a la normativa vigente.

El objetivo principal es dar continuidad a la avenida Amazonas y mejorar la gestión del tránsito. Actualmente, alrededor de 30.000 vehículos confluyen en el sector de La Florida, donde se juntan los flujos de La Prensa y la propia Amazonas, por ello, con la prolongación, se busca aliviar esa congestión y redistribuir el tráfico hacia la Luis Tufiño.

Algunas estructuras serán demolidas, entre ellas la antigua terminal de arribo internacional del exaeropuerto de la ciudad. Foto: Karina Defas / EXPRESO

La baja accesibilidad persiste

Y si bien la obra es un avance para la zona, desde la academia surgen voces que señalan que la ampliación de la avenida, aunque positiva, no será suficiente. Para el urbanista y docente, John Dunn el problema de fondo del parque es su falta de accesibilidad.

A diferencia de parques como La Carolina o El Ejido, que tienen vida propia gracias a la cotidianidad que ocurre a su alrededor, el Bicentenario funciona como un parque de destino. “No hay cómo caminar de una calle a otra; si uno entra por la Amazonas, no tiene una vía que lo reciba al otro lado”, explica. A su criterio, la ausencia de conexiones directas con vías como la av. Galo Plaza o una Real Audiencia prolongada limita la integración urbana.

Dunn también señala que la presencia de instituciones del Municipio y un parque dividido en “retazos” dificulta aún más esa accesibilidad y que, además de nuevas vías, se requiere una mayor reforestación. Agrega que, sin medidas complementarias, será difícil que el sector se reactive y atraiga proyectos inmobiliarios a mediano plazo.

Una visión similar comparte el urbanista Jacobo Herdoíza, quien considera que la prolongación de la Amazonas es una iniciativa positiva en una zona con potencial para convertirse en la extensión del hipercentro capitalino. “La Carolina fue una hacienda que se transformó en parque y generó un efecto inmobiliario tan robusto que hoy todo gira a su alrededor. Eso es lo que hay que buscar en el Bicentenario”, señala.

Para lograrlo, insiste, se requiere un proyecto atractivo, con amenidades que conviertan al parque en la primera opción recreativa para sectores como Calderón, la Mitad del Mundo o Cotocollao.

