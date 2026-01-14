Vecinos del sur de Quito insisten en la salida de cárcel y reapertura de una vía

Más de 100 vecinos de Las Cuadras realizaron un plantón el 13 de enero para exigir la salida de la casa de confianza.

Luego de tres meses sin obtener respuestas concretas, moradores del sector de Las Cuadras, en el sur de Quito, realizaron un nuevo plantón para exigir la salida de la denominada casa de confianza, centro de privación de libertad ubicado en Chillogallo, y la reapertura de la calle Matilde Álvarez, cerrada desde hace años por el funcionamiento de este espacio.

Mónica Pastrano, moradora del barrio e integrante del Frente Ciudadano por la Seguridad y la Paz Sur de Quito, señaló que la comunidad “ya esperó lo suficiente” y demanda que las autoridades tomen en serio los pedidos de los vecinos y los informes técnicos emitidos por la Administración Zonal Quitumbe. “Queremos vivir en paz. La Constitución nos ampara el derecho a la seguridad y a la libre movilidad”, afirmó.

Según relató, desde que el centro empezó a operar en 2014, la zona ha sufrido un progresivo deterioro. “Se volvió un punto rojo. Hay asaltos, venta de sustancias ilícitas y una sensación permanente de inseguridad”, indicó.

A esto se suma el cierre de la calle Matilde Álvarez, una vía estratégica ubicada en el corazón del sur de la ciudad, que conecta a más de 200 barrios y cuya inhabilitación, según los vecinos, un caos para la movilidad vehicular y peatonal.

A los reclamos ciudadanos se suman los informes técnicos y sociales de la Administración Zonal Quitumbe, levantados en agosto pasado, que resultan desfavorables para la renovación del comodato del inmueble.

Entre las principales observaciones consta que el predio tiene uso de suelo residencial y se encuentra en una zona de influencia directa con al menos ocho centros educativos, centros de salud, tres parques y comercio barrial, lo que vuelve incompatible su uso como centro de privación de libertad.

El informe social, además, recoge el impacto negativo en la vida cotidiana del barrio, como la percepción de inseguridad, la presencia militar permanente, el cierre de calles y la afectación directa a la movilidad de los habitantes.

Acciones que tomarán lo vecinos

Ante la falta de avances, los vecinos anunciaron nuevas acciones. Pastrano explicó que solicitarán una reunión con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad encargada de la administración de la casa de confianza. De no concretarse, se movilizarán hasta las oficinas de la institución.

Asimismo, ingresarán un oficio dirigido al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, para solicitar que el Concejo Metropolitano los reciba en comisión general la semana del 19 de enero de 2026 y se pronuncie sobre esta problemática.

De su parte, la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio, encargada de los predios municipales, ya notificó al SNAI y solicitó una reunión para organizar un cronograma de salida del sector. Sin embargo, la primera notificación no obtuvo respuesta dentro del plazo de 15 días que establece la normativa.

En una segunda comunicación, el SNAI recibió la documentación y propuso una nueva reunión, aunque posteriormente pidió el cambio de fecha. A esto se sumó el reciente cambio de la directora de Bienes Inmuebles del Municipio.

Por ahora, los moradores de Las Cuadras aseguran que seguirán con plantones hasta que se concrete la salida del centro y se restituya la libre movilidad en el sector. “No pedimos privilegios, pedimos seguridad y que se respete nuestro derecho a vivir en paz”, concluyó Pastrano.

