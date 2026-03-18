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Olivia Rodrigo
El último álbum de estudio de Rodrigo fue 'Guts' en el 2024.oliviarodrigo via instagram

¿Una nueva era de Olivia Rodrigo? El rosa toma el control de su página web

Con una renovación en su imagen digital y paredes pintadas de rosa, la cantante deja entrever un giro en su próxima era

  • Danielle Marcillo

El hype por Olivia Rodrigo ha encontrado una razón más para expandirse. Si bien semanas atrás cuentas de fans como Olivia’s Livies ya adelantaban posibles movimientos con el hashtag #OliviaIsComing, desde el 13 de marzo comenzaron a aparecer las primeras pistas de lo que podría ser su próxima era musical.

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Aquel primer guiño no llegó solo: junto al mensaje, se reveló una identidad visual basada en las iniciales de la artista y su ya característico color morado, presente en proyectos como SOUR y GUTS. Sin embargo, lo que parecía continuidad terminó convirtiéndose en evolución, abriendo paso a una nueva estética que no ha pasado desapercibida.

Este miércoles, los livies se visten de rosa

Lo que inició en tonos morados (una marca registrada de Olivia) ha ido transformándose progresivamente hasta inclinarse hacia el rosa. "Degradando" es el término correcto aquí: una transición visual que no solo se ha visto en intervenciones físicas, sino también en su página web oficial, donde el cambio de color ya es evidente.

Pagina de Olivia
Este fue el degradado progresivo en la página de OliviaEXPRESO

Este giro no parece casual, ya que el pasado 16 de marzo, durante la after party de los Oscar organizada por Vanity Fair, Rodrigo apareció con un look completamente rosa, reforzando la teoría de que este color será clave en su próxima etapa.

En un universo donde cada detalle cuenta, el cambio cromático empieza a leerse como un statement más que como una coincidencia.

Olivia Vanity
Olivia Rodrigo en la Oscar's Party de Vanity Fair.LiviesHQ via x
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¿Nueva música en camino?

Más allá de la estética, la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿qué viene ahora? Aunque no hay anuncios oficiales sobre su tercer álbum, distintos reportes apuntan a que la artista ya estaría trabajando en nueva música, manteniendo esa narrativa críptica donde cada pista se construye poco a poco.

Este tipo de estrategia, muy en la línea de Taylor Swift, refuerza la idea de que Olivia no deja nada al azar. Entre cambios visuales, apariciones públicas y movimientos digitales, todo parece formar parte de un mismo rompecabezas que, tarde o temprano, terminará revelando su siguiente capítulo.

Por ahora, el rosa no solo domina su web, sino que también marca el inicio de una conversación. Y si algo saben los fans, es que cuando Olivia empieza a hablar en códigos… algo grande está por venir.

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