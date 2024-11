Las Pop Stars de la generación Z: ¿quiénes son?

Rihanna, Beyoncé y Lady Gaga redefinieron lo que hoy conocemos como pop y se consolidaron como iconos indiscutibles del género musical. Pero una nueva generación de artistas ha comenzado a emerger, ofreciendo una estética y un enfoque alejados de sus predecesoras.

El pop está viviendo una revolución, encabezada por artistas como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX, quienes están resignificando el género con perspectivas frescas que conectan con audiencias globales.

Las pop stars, una mirada más profunda

Para el productor Andrés Rolando, conocido como Rohlo en el mundo musical, una pop star no solo influye en la moda, sino también en el comportamiento social. En comparación con las artistas anteriores, "las pop stars actuales tienen mucha más conexión con su público".

Y sostiene que, además, ellas enseñan su vida en redes. "Están abiertas a compartirlo que piensan, y eso las hace más accesibles". Y, por supuesto, esa autenticidad se refleja en su música.

Aunque el sonido final de una canción depende en gran medida del productor, el graduado de la universidad San Francisco de Quito enfatiza que la personalidad del artista también juega un papel crucial. Para ejemplificarlo, nombra a una artista energética como Olivia Rodrigo. De ella dice que hace pop rock con canciones rápidas, y explica que "esa vibra única se transmite en su música y conecta con su público”.

Además, Rohlo, quien también es dueño de un estudio musical, considera que las nuevas pop stars están profundamente involucradas en el proceso creativo. “Es mejor sentarse con el artista, componer juntos, grabar ideas, guitarras... Todo esto permite que el artista se sienta parte del proceso y que el resultado sea lo más fiel posible a su visión”.

Vestuario, el espejo de la música

Para las pop stars de la generación Z, la ropa es una extensión de su música. Esta conexión se convierte en una herramienta esencial para transmitir un mensaje artístico.

Según la periodista de moda Alejandra Salas, el estilo de una artista no solo refleja su música y la ética de la generación Z, sino que también puede formar parte de un sofisticado plan de marketing visual. “A veces concuerda y otras veces no, pero cuando no lo hace, es deliberado, buscando generar impacto o transmitir desobediencia”, explica.

Este vínculo entre moda y música es especialmente evidente en las nuevas figuras del pop, como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Charli XCX, quienes no solo lideran una revolución sonora, sino que también destacan por estilos significativos para la generación Z. Y aunque son todas muy distintas, tienen algo en común: el dramatismo es el protagonista constante de sus looks.

A través de sus letras, estas cantantes abordan temas como el desamor, la autoexploración y la cultura digital, y establecen un vínculo emocional con millones de fanáticos.

Su música y estilo han sido elementos claves en su ascenso como los nuevos rostros del pop. ¿Pero qué las hace tan especiales? Sin duda, sus innovaciones sonoras las posicionan como las voces que están moldeando el futuro del género.

Olivia Rodrigo, entre la feminidad y la rudeza

Olivia Rodrigo tiene 21 años y su nombre ya es bastante conocido. Nacida en California, a finales de la década de 2010 fue aplaudida por sus papeles principales en los programas de televisión Bizaardvark y High School Musical: el musical: la serie.

Luego de firmar con Geffen e Interscope Records en 2021, lanzó su sencillo debut Drivers License. La propuesta rompió récords y ese mismo año se convirtió en una de las baladas en inglés m´ás escuchadas. Aquello impulsó su fama a un nivel global.

Olivia presume de toques de glamur, que la conectan directamente con su música y la estética de la generación Z, se combinan con elementos de la nostalgia de los años 90 y principios de los 2000, pues su imagen se sustenta en minivestidos, tops ajustados y patrones florales.

Aunque hay un lado más rockero en ella, un estilo más rudo que incluye prendas de cuero, corsets y detalles metálicos, la feminidad y la delicadeza siempre están presentes.

Sabrina Carpenter, siempre natural

La rubia de 25 años nacida en Pensilvania, fue protagonista de la serie de Disney Channel Girl Meets World (2014-2017) y firmó con Hollywood Records, propiedad de Disney. Su sencillo debut, Can't Blame a Girl for Trying (2014), fue el preámbulo para cuatro álbumes de estudio: Eyes Wide Open (2015), Evolution (2016), Singular: Act I (2018) y Singular: Act II (2019). Tres de sus sencillos, Almost Love, Sue Me y Alien, estuvieron en las listas de canciones de clubes de baile de Estados Unidos.

Sabrina Carpenter es la imagen de la chica americana. Ella mezcla elementos de la moda y la estética a nivel de performance sin perder la naturalidad. Pero hay un lado más rockero en ella, un estilo más rudo que incluye prendas de cuero, corsets y detalles metálicos, la feminidad y la delicadeza siempre están presentes.

Chappell Roan, femenina y delicada

Cuando tenía 17 años, Chappell Roan subió a YouTube el tema Die Young y en 2017 firmó con la discográfica Atlantic Records y lanzó su primer EP, School Nights. Su sencillo Pink Pony Club (2020) marcó un importante salto hacia el reconocimiento. Y luego de una serie de lanzamientos independientes, su álbum debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, se lanzó en 2023 a través de varios sellos discográficos.

Conectar su música y su estética es un tema de género de conversación acerca de la identidad. Como menciona Salas, la imagen de esta artista de 26 años se sustenta en minivestidos, tops ajustados y patrones florales.

También tiene su lado más rockero, más rudo. Incluye prendas de cuero, corsets y detalles metálicos, la feminidad y la delicadeza siempre están presentes. Chappell transmite un mensaje claro de autenticidad que explora en su música, demostrando como lo sonoro y lo visual se complementan en su disco Guts, con el que acaba de estrenar una gran campaña mundial.

Charli XCX, audaz y desafiante

En 2013, la británica saltó a la fama por su colaboración con Icona Pop en I Love It, la cual escribió y se convirtió en un éxito internacional. Ese mismo año, lanzó su primer álbum de estudio, True Romance, una propuesta aplaudida por la crítica, pero que no alcanzó las expectativas comerciales.

En cuanto a su estética, la de Charli se define como audaz y desafiante, que fusiona rebeldía juvenil con un toque de lujo en su estilo punk y urbano. Para Salas, ella es "enteramente más dramática, es masculina y más tomboy, pero está ligada no solo a su personalidad sino a la estética que sacó del álbum que pasó y videos musicales”.

Su enfoque incluye chaquetas de cuero, botas de plataforma y prendas metalizadas que evocan una actitud desafiante y desobediente que refuerza su imagen de chica mala. El término brat no solo hace referencia a la forma en que Charli viste, sino también a la actitud audaz y descarada que proyecta con su música. En sus shows y redes ella mezcla streetwear y alta costura.

