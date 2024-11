Duplat: “El pop se resume en la empatía con el oyente”

Daniel Duplat no para de hacer música. Esta frase no es un cliché, es un hecho. Él lo busca, lo necesita. Así queda claro en esta entrevista en la que presenta su nuevo álbum llamado Mosaico pirata, pero para llegar a él hay que conocer sobre todas sus canciones previas y las que ya va armando.

El bogotano confiesa que hacer canciones es como irse desprendiendo de capas. Por esa razón, algunos temas del pasado ya no lo representan o no reflejan lo que le hace sentir. Y aunque es grato con los sentimientos de este último trabajo, al que le dio matices de felicidad y diversión, en su vida personal comienza a sentir la presión de la adultez y la responsabilidad.

Mosaico pirata tiene 14 temas, en los que participan varios de los amigos que ha hecho en sus años como artista. Juan Pablo Vega, Lika Nova, Santiago Cruz y Manuel Medrano se suman a este proyecto que no es el primero de su carrera, pero sí es el que marca el inicio de todo. Esto fue lo que contó.

- Mosaico pirata es el quinto disco de su trayectoria. ¿Cómo siente tener tanta productividad en pocos años?

Sí suena como demasiado. Hacer un disco ahora no es tan demandante como antes , gracias a la autoproducción. Yo empecé a hacer discos desde mi casa, por interés propio. Pero este nuevo trabajo para mí es realmente empezar desde cero. Siento que empecé mi carrera recién hace un par de años, aunque llevo haciendo producciones desde antes de pandemia. Es una carta de presentación enorme. Es como un bebé que tengo.

- En este disco tiene a los cantautores más grandes de su país. ¿Qué ha cambiado desde que empezó en el conservatorio?

En la práctica es distinto. En el conservatorio toca hacer un esfuerzo, pero en el gusto popular nada está apegado a las prácticas académicas. Hace muchos años me pareció importante alejarme de la academia, tocar en bares, asociarme con productores. Es una transición enorme. Sentí culpa de tocar música clásica siendo un bogotano común. Es muy ajeno a nosotros.

- Dice que Mosaico pirata es su punto de partida. ¿Entonces esta es su real tesis como artista?

Totalmente. Mis otros discos solo fueron exploración, investigación. Casi todos los cantantes las tenemos, pero ocultas, no se publican. Yo hice todo lo contrario. Todas las canciones previas al 2023 no me representan.

- ¿Les guarda cariño a las canciones del pasado?

En verdad no. La gente las oye, pero en el tour no se van a tocar más que dos. Priorizo todo lo nuevo. Para mí, el pop se resume en la empatía con el oyente y eso lo pongo por delante. En este tour me doy cuenta de que mi música pasada no la hice con eso en mente y por eso ya no está incluida.

Más de Mosaico pirata

- ¿Cuál fue el primer disco pirata que compró?

¡Sí me acuerdo! Fue en el 2005, el Demon days de The Gorillaz. Es buenísimo. Por esa época también recuerdo el de Maroon 5. Yo estaba niño y los compré por su carátula, pero me volaron la cabeza.

- ¿Y los artistas latinos a los que hace referencia en sus canciones?

Es que mi principal fuente de música eran mis padres. Lo que conocía de niño era pop en español, lleno de Maná, Soda, Aterciopelados… Cuando empecé a hacer música, me di cuenta de que la barrera del idioma es grande y que todos los sonidos se adaptan a las letras. Por eso las referencias anglo que tenían no eran buenas para escribir en español.

- ¿Qué sonidos explora?

Está lleno de funk. Hay que escucharlo entre tema y tema.

Portada del disco Mosaico pirata Cortesía

¿De qué trata este disco?

El nuevo álbum, titulado Mosaico pirata, busca ser una recopilación detallada y auténtica de las sonoridades con las que creció Duplat, evocando los discos piratas que el artista escuchó en su infancia.

En este trabajo explora una amplia gama de géneros, desde el disco y el pop hasta el rock en español, sumando también influencias de funk y el sonido argentino. El artista no solo quería lanzar una colección de sencillos, sino crear una selección musical cohesionada que reflejara sus raíces y sus influencias musicales de una manera profunda y significativa.

Este álbum se pensó para que fuera percibido como una interpretación de gran formato en vivo. El ingeniero de grabación fue Uriel Dorfman (reconocido por su trabajo con Gustavo Cerati).

Fresa es el nuevo sencillo

zx Fresa es el resultado de la exploración mutua entre Duplat y Manuel Medrano. Ambos artistas usan el disco y el funk en español en sus canciones. Los vientos y las cuerdas son protagónicos en este track que presenta un sonido fiestero y nocturno que estiliza el concepto y muestra el arraigo geográfico de ambos artistas por la ciudad de Bogotá.

Así nace 'El príncipe de Chapinero'

A Duplat lo han apodado el Príncipe de Chapinero. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la historia es que después de una entrevista con la prensa internacional, sus fanáticos lo comenzaron a llamar así por la zona de Chapinero, un barrio bohemio de Bogotá.

A Daniel Duplat le parece gracioso y una forma de apropiarse de su identidad bogotana y de una de las zonas donde más arte se vive.

