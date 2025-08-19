Bono de desempleo en Ecuador: ¿Quiénes pueden recibirlo y cómo solicitarlo?

Conoce cómo acceder al apoyo económico del IESS tras perder tu trabajo. Requisitos, monto y cómo solicitarlo en línea

El IESS ofrece apoyo económico para quienes perdieron su trabajo sin previo aviso.

Perder el trabajo no solo afecta tu bolsillo, también desorganiza tu rutina y genera muchas preguntas sobre el futuro. En Ecuador, miles de personas han vivido esta situación tras una serie de despidos masivos que pusieron en evidencia lo frágil que puede ser el empleo formal.

Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ofrece un bono de desempleo que funciona como un apoyo económico temporal para quienes han perdido su trabajo sin aviso previo. Este beneficio puede ser el respiro que necesitas mientras buscas nuevas oportunidades laborales.

¿Qué es el bono de desempleo en Ecuador y cómo funciona?

El bono de desempleo es un apoyo económico que el IESS entrega a trabajadores con contrato formal que fueron despedidos de forma inesperada, es decir, sin previo aviso ni justificación legal. Aunque no cubre el salario completo, ayuda a reducir el impacto financiero durante los primeros meses sin empleo.

Requisitos para recibir el bono de desempleo del IESS

No todos los desempleados pueden acceder a este beneficio. Para solicitar el bono, debes cumplir con dos condiciones principales:

Estar afiliado al IESS por lo menos 24 meses.

Tener al menos seis aportes mensuales consecutivos justo antes del despido.

Si cumples con estos requisitos, puedes hacer tu solicitud y recibir este apoyo clave para tu estabilidad económica.

¿Quiénes no califican para el bono de desempleo?

El IESS excluye a ciertos grupos que no pueden recibir esta ayuda. Entre ellos están:

Personas que renunciaron voluntariamente a su trabajo.

Afiliados voluntarios y jubilados.

Trabajadores sin relación de dependencia formal.

Miembros del seguro campesino.

Personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar.

¿Cuánto dinero se recibe con el bono de desempleo?

El monto que recibirás depende del promedio salarial que tuviste antes de perder el empleo. La cantidad disminuye mes a mes durante el periodo de pago, que ahora es de cinco meses consecutivos.

Aunque el Salario Básico Unificado (SBU) para 2025 es de 470 dólares, el bono se calcula sobre tu salario promedio y no directamente sobre el SBU.

¿Por cuánto tiempo se entrega el bono de desempleo?

El bono se entrega durante cinco meses, con un pago mensual. Si consigues un nuevo trabajo y vuelves a aportar al IESS antes de que termine este periodo, el pago se suspende.

¿Cómo solicitar el bono de desempleo en Ecuador?

Solicitar este beneficio es muy sencillo y se hace completamente en línea, sin costos ni intermediarios. Sigue estos pasos:

Entra a la página oficial del IESS: www.iess.gob.ec

Ingresa con tu número de cédula y clave personal.

Busca la opción “Seguro de desempleo”.

Completa la solicitud siguiendo las instrucciones.

