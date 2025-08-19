Bono de desempleo en Ecuador: requisitos y trámite tras un despido

Conoce los requisitos, montos y duración del beneficio que puede ayudarte a salir adelante tras perder tu empleo

El bono de desempleo del IESS ayuda a cubrir gastos básicos mientras se busca un nuevo empleo.

Perder el trabajo no solo impacta el bolsillo, también sacude la rutina y despierta muchas dudas sobre el futuro. En Ecuador, esta realidad ha tocado a miles de personas tras una ola de despidos que dejó al descubierto la fragilidad del empleo formal.

Pero en medio del caos, hay una noticia alentadora, y es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ofrece un bono de desempleo que puede convertirse en ese respiro necesario mientras encuentras nuevas oportunidades.

Te invitamos a leer | Derivaciones del IESS: Contraloría estudia nuevos controles al sector salud

¿Qué es el bono de desempleo en Ecuador?

Es una ayuda económica temporal que el IESS entrega a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos de forma intempestiva, es decir, sin previo aviso o justificación. Este bono no reemplaza por completo tu sueldo anterior, pero sí puede aliviar el golpe económico mientras reorganizas tu vida laboral.

¿Quiénes pueden recibir este bono?

No todos los desempleados califican para este beneficio. Para solicitar el bono de desempleo del IESS, debes cumplir estos dos requisitos clave:

Haber estado afiliado al IESS por al menos 24 meses. Tener seis aportes consecutivos previos al despido.

Si cumples con esto, puedes aplicar. Pero atención, porque hay ciertos casos en los que no se puede acceder al bono.

Trabajadores en Ecuador pueden solicitar el bono de desempleo del IESS tras ser despedidos. CANVA

¿Quiénes quedan fuera del bono de desempleo?

Según la información oficial del IESS, no califican para este beneficio:

Personas que renunciaron voluntariamente.

Afiliados voluntarios.

Jubilados.

Afiliados sin relación de dependencia.

Miembros del seguro campesino.

Quienes realizan trabajo no remunerado del hogar.

¿Cuánto dinero se recibe por el bono?

El monto del bono varía dependiendo de tu sueldo promedio en los últimos meses antes del despido. Y tiene algo importante, debes tomar en cuenta que el valor es decreciente. Es decir, el primer mes se recibe más, y luego va bajando hasta completar cinco pagos en total. Aunque el Salario Básico Unificado (SBU) de 2025 está en USD 470, el bono no se calcula en base directa al SBU, sino a tu propio promedio salarial.

Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio Leer más

¿Por cuánto tiempo se entrega el bono?

El bono de desempleo se paga durante cinco meses, no seis como antes. Así lo indica la página oficial del IESS. Esto quiere decir que, una vez aprobado, recibirás una transferencia mensual durante ese periodo, siempre y cuando no consigas otro empleo que te reincorpore al sistema de aportes.

¿Cómo solicitar el bono de desempleo?

El trámite se realiza en línea, a través del portal del IESS. Aquí te dejamos una guía rápida:

Ingresa a www.iess.gob.ec Accede con tu número de cédula y clave personal. Busca la opción de “Seguro de desempleo”. Sigue los pasos para completar tu solicitud.

El proceso es gratuito y no necesitas intermediarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!