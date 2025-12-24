Caso Porsche se investiga como asociación ilícita en Fiscalía, dice asambleísta

El jefe de la bancada correísta, Juan Andrés González, recibió una respuesta de la Fiscalía General sobre su notitia criminis

La denuncia del correísmo apuntan a un vehículo de propiedad de Industrial Molinera en Isla Trinitaria.

El asambleísta del correísmo, Juan Andrés González, recibió una respuesta sobre el avance del denominado caso Porsche en la Fiscalía General del Estado. El legislador señaló que el 20 de octubre se abrió una investigación previa por presunta asociación ilícita.

En su cuenta de la red social X, González indicó que, en la misma respuesta, el Ministerio Público especificó que no podía brindar mayores detalles debido a la reserva legal del proceso.

“Entendemos esta situación y la respetamos. Sin embargo, dejamos claro que nos mantendremos atentos a los resultados que se vayan dando en este controversial caso, sobre el cual, hasta el día de hoy, el Gobierno guarda un silencio cómplice”, señaló el jefe de la bancada correísta.

La respuesta de la Fiscalía a González

El legislador publicó un extracto del documento que recibió. Este corresponde a la respuesta al oficio que envió el pasado 10 de diciembre de 2025, en el que solicitaba se le informe si, a partir de las notitia criminis que había presentado ante la Fiscalía, se abrió una investigación previa.

“Fue asignada a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. La apertura de IP se realizó el 20 de octubre de 2025; su estado procesal es investigación previa, cuya información tiene la garantía de la reserva”, se lee en la respuesta de la Fiscalía.

González señaló que llegará hasta las últimas consecuencias. “El país merece conocer la verdad y saber quiénes son los verdaderos terroristas en el Ecuador”, escribió el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Sobre el caso Porsche

El caso Porsche se relaciona con la presencia de un vehículo de esa marca en el sector de la Isla Trinitaria, en Guayaquil, donde fue aprehendido el único sospechoso de la explosión, Iván Ballesteros.

El asambleísta y jefe de bloque del correísmo, Juan Andrés González. LEONARDO VELASCO/EXPRESO

Existe un video registrado por las cámaras de Segura EP de Guayaquil, en el que se observa al vehículo llegar a las afueras de la casa donde residía Ballesteros y del cual se baja una mujer.

El correísmo expuso en octubre pasado que en el registro de dicho automotor constaba Industrial Molinera como propietaria.

La bancada correísta reactivó el caso en la Asamblea con una denuncia sobre la versión ofrecida por el abogado del Grupo Noboa, Fernando Yavar respecto a la razón por la que el Porsche habría estado en ese lugar.

El propio González afirmó el pasado 10 de diciembre de 2025 que no existía registro en el Hospital Los Ceibos, de Guayaquil, sobre la atención a Amanda Tumbaco, hija de Ericka Tumbaco, esta última empleada de Industrial Molinera, a quien —según Yavar— se habría movilizado en el Porsche ante una supuesta emergencia de su hija por un accidente de tránsito.

Ericka Tumbaco es una figura clave en el caso porque, según su propia versión, ella vive en el mismo edifico en donde tenía su vivienda el principal implicado en la explosión de la Bahía y que se convirtió en el lugar en el que fue detenido.

