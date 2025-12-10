RC revive Caso Porsche: "Abogado de grupo Noboa está mintiéndole al país"

El correísmo en la Asamblea Nacional reactivó el denominado caso Porsche, relacionado con la explosión en la Bahía de Guayaquil el 3 de junio de 2025. El jefe de la bancada de Revolución Ciudadana Juan Andrés González cuestionó la versión del abogado del Grupo Noboa, Fernando Yavar, sobre la atención médica de la hija de una empleada de Industrial Molinera el 4 de junio de 2025, en el Hospital de Los Ceibos de Guayaquil.

González dijo que Amanda Tumbaco, hija de Ericka Tumbaco -empleada de Industrial Molinera- tenía registros de atención en el Hospital de Los Ceibos durante el 2025 el 12 de noviembre, 6 de noviembre y 14 de julio. Además, el 19 de febrero, 11 de marzo, el 1 de abril y el 7 de mayo de este mismo año tuvo derivaciones a lo privado desde el mismo hospital. En lo registros, según el legislador, no aparecía el 4 de junio de 2025.

¿Qué es el caso Porsche?

El caso Porsche tiene que ver con la presencia de un vehículo de esa marca en el sector de Isla Trinitaria (Guayaquil) en donde fue aprehendido el único sospechoso de la explosión: Iván Ballesteros. Existe un vídeo registrado por las cámaras de Segura EP de Guayaquil en donde se observa al vehículo llegar a las afueras de la casa en dónde residía Ballesteros y del mismo se baja una mujer.

El correísmo expuso en octubre pasado que en el registro de dicho automotor constaba Industrial Molinera como propietaria.

"¿Cómo no vamos a alzar la voz?": Aquiles Álvarez volvió a hablar del caso Porsche Leer más

Tras las acusaciones, según la versión ofrecida por Yavar, dicha mujer era Ericka Tumbaco y se movilizaba en el vehículo de la empresa ya que requería ayuda para trasladarse hasta donde su hija por un problema de salud.

La teoría del correísmo

La Revolución Ciudadana abanderó el caso y este 10 de diciembre de 2025 insistió en que el Gobierno de Daniel Noboa está involucrado en las explosiones en Guayaquil. El jefe de la bancada correísta dijo: "Vamos a exponer a un Gobierno terrorista. El abogado sinvergüenza de la familia Noboa está engañando al país. No quieren asumir que es un autoatentado", señaló González.

Allí cuestionó la versión de que Amanda Tumbaco ingresó al Hospital de los Ceibos a las 14:22 del 4 de junio. Mostró el certificado sobre dicha atención y aseguró que una de las firmas era falsa. Así, expuso el historial de atención médica de Tumbaco en el que no aparecía la fecha 4 de junio. El correísmo insistirá en la denuncia presentada en Fiscalía el pasado 15 de octubre de 2025. Aunque González dijo que el Ministerio Público es una entidad controlada por el Gobierno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!