Nuevo año, nuevo rol: las universidades frente a un Ecuador fragmentado

Académicos, rectores y una defensora de derechos hablan sobre cómo recomponer el tejido social, desde las aulas

En un Ecuador atravesado por una policrisis, que ha dejado el tejido social frágil y desgarrado, el rol de las universidades cobra una dimensión que va más allá de la formación académica, sostiene la abogada Sybel Martínez.

”Sin una universidad viva, incómoda y valiente, capaz de cuestionar, defender la libertad de pensamiento y la democracia, así como de proponer salidas colectivas, en ningún país se puede recomponer el tejido social”, anota Sybel Martínez. Por eso lamenta que buena parte se haya replegado, ensimismado.

En esa línea, María Cecilia Alvarado, docente de la Universidad del Azuay, comenta que no es sencillo hablar de fortalecimiento del tejido social. Cree que solo pude hacerse desde la ciudadanía misma, desde abajo y desde adentro, en cada territorio, por ejemplo en Esmeraldas.

“Ni el Estado ni la universidad per sé podrían incidir si están desconectadas de la gente. La función principal, además de investigar y formar académicamente, es la vinculación con la sociedad”.

Esto puede hacer la universidad por Ecuador:

Así, Rosana Alvarado señala que son importantes los proyectos con alto contenido académico, pero también de investigación, que aportan soluciones a problemas cotidianos del día a día del ciudadano. “La vinculación es un vehículo por el cual la parte académica e investigativa se conectan con territorios y comunidades”.

En Ecuador se vive una situación de mucha violencia, con territorios abandonados, en donde el Estado ha perdido el control y ganan las mafias, grupos narcoterroristas o delincuencia organizada en general, recuerda. Por lo que para las universidades y más instituciones es complejo ingresar, dice Alvarado.

“Hay que trabajar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que están ahí, sumar esfuerzos desde la acción territorial directa y el manejo técnico que podemos aportar”.

El efecto de una educación universitaria: Santiago Ron

“El rol de las universidades para fortalecer el tejido social es de naturaleza directa e indirecta”, explica Santiago Ron, biólogo, científico y catedrático.

Cuando existen más oportunidades para que las personas accedan a la educación superior —reflexiona Ron— mejora directamente su calidad de vida; el nivel de ingreso está correlacionado con la cantidad de años cursados en la universidad. En la medida en que tengamos a la población formándose en las universidades en tercero y cuarto nivel, podrán abrirse paso. Y en cuanto al efecto indirecto, apunta, tiene que ver con la inversión en ciencia, tecnología, generación de conocimiento.

También Ron remarca en el impacto positivo en la economía de los países con poblaciones mejor formadas. Pide analizar la correlación entre ranking universitarios y su Producto Interno Bruto (PIB).

“Países con buenas universidades tienen economías prósperas, que garantizan una mejor calidad de vida. Pero todo depende del financiamiento, para que cumplan con su rol en el fortalecimiento del tejido social. Es algo que se requiere con urgencia”.

Formar profesionales tomando en cuenta el contexto que se vive en Ecuador

“Una primera tarea que nos corresponde a las universidades es saber leer el tiempo presente, ubicarnos en el momento que viven el país y las comunidades en donde estamos”, dice Diego Jiménez, quien fue director de Vinculación con la Colectividad y ahora es prorrector de la PUCE en Esmeraldas.

Estudiantes de la sede de la PUCE, en Esmeraldas. PUCE Esmeraldas.

¿Por qué? Podemos formar a grandes ingenieros y más profesionales —indica— pero ellos no necesariamente se desenvolverán en una sociedad suficientemente articulada, para florecer. Por eso enfatiza en que el proyecto personal no es nada sin un proyecto comunitario; hay que recuperar virtudes ciudadanas y fortalecer instituciones.

En Esmeraldas siempre se oye que mataron a alguien. Pero hay una fuerza, la gente resiste. La universidad debe acompañarlos, donde nada es fácil.



Diego Jiménez Prorrector PUCE en Esmeraldas

“En la sede de la PUCE en Esmeraldas tenemos todo cuesta arriba, no solo por la marginalización histórica y la carencia de inversión estatal, sino por la violencia. Aún así abrimos la sede en San Lorenzo, con muchas madres cabeza de hogar que ven en la educación una posibilidad real de cambiar sus vidas”, relata Jiménez.

En ese contexto difícil, Sybel Martínez insiste en que es urgente que la universidad recupere su voz.

“No es posible hablar de democracia sin que la academia tenga ese papel incómodo, sin que guíe, brinde alternativas y tienda puentes, a través de la vinculación con la sociedad”.

La universidad puede tener puentes con barrios, organizaciones de mujeres, Lgbtiq, etc. La recomposición del tejido social no se producirá sin voces que convoquen a imaginar otro país, apunta Sybel Martínez.

Educar para algo más que el éxito: Diego Quiroga, rector de la USFQ

Diego Quiroga es el rector de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Gustavo Guamán/ EXPRESO

El rector de la Universidad San Francisco de Quito, Diego Quiroga, es Ph.D. en Antropolgía de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. Sus áreas de interés en investigación son Ecología Urbana, Ecología Política y Antropología Médica en regiones como las Galápagos, la Amazonía y los Andes.

El rector ha liderado los departamentos de investigación y programas internacionales en la USFQ por más de 10 años. Con su visión, la universidad ha crecido en los rankings como la número 1 en Internacionalización en Latinoamérica (Times Higher Education).

¿Cómo desde la USFQ se aporta para fortalecer el tejido social debilitado en Ecuador?

Nuestra principal labor es educar a los jóvenes, con nuestra filosofía basada en artes liberales. Así, por ejemplo, a través de los cursos socráticos, buscamos que se conozcan a sí mismos; uno de los cursos obligatorios es la relación entre la persona y su medio. Los formamos para que sean mentes curiosas, investigadoras, que busquen soluciones a problemas que observan en la realidad ecuatoriana.

Además de brindar conocimientos, ¿qué responsabilidad asumen con la formación de esos jóvenes que van a desarrollarse en el contexto de crisis?

El problema a nivel ético es muy serio, tanto como lo que pasa con el narcotráfico o el crimen organizado. Por lo que se requieren profesionales éticos. Los formamos con un código de honor fuerte, que trae sanciones.

Les enseñamos principios, un problema es que algunos creen que se debe conseguir un bien material a toda costa. No estamos en contra de que se hagan millonarios, pero queremos que estén comprometidos con la sociedad.

¿Por qué creen que la universidad, en general, debe apuntalar seres éticos y no solo expertos en diferentes ramas?

Las universidades tomamos mentes biológicamente jóvenes, la mayoría de alumnos, el 80 %, tiene entre 18 y 22 años. Aún su lóbulo frontal está en formación, por lo que no solo es cuestión de enseñarles fórmulas matemáticas, también creemos en la interacción constante entre profesor y alumnos.

¿Cómo la ‘U’ ayuda a respetar diferencias?

Somos apolíticos, nuestros profesores tienen diferentes opiniones y siempre organizamos debates, para enseñar a tener apertura a opiniones diversas.

"Hay una crisis de valores también, se busca el dinero rápido; por eso no solo enseñamos una profesión sino a ser buenos ciudadanos” Diego Quiroga/ rector USFQ

“Llevamos adelante una campaña de la cultura de la legalidad”: Isidro Fierro, rector UESS

Isidro Fierro, rector de la Universidad Espíritu Santo, ubicada en Guayaquil. Carlos Klinger/ EXPRESO

Isidro Fierro es Ph.D en Ciencias de la Dirección; máster en Dirección y organización de empresas; y en Administración de Empresas. Bachelor of Science en Biología, con opción en Biología Molecular y Celular, tiene un máster en Ciencias de la Biología.

¿Cuál es el rol que cumple la academia y la UESS en la recomposición del tejido social?

Un rol fundamental, a través de aristas como la vinculación, la investigación y lo académico. En el primer caso tenemos proyectos en diferentes facultades de Guayaquil y Samborondón, que impactan en el tejido social de esas áreas, incluso hacemos rediseños urbanos de la ciudad; capacitamos a la fuerza policial en distintos aspectos, etc.

En un país, en donde la corrupción pareciera ser un virus que contagia a varios estamentos, ¿cómo constrarrestarlo desde la UESS?

Llevamos adelante una campaña sobre la cultura de la legalidad. Lo hacemos con acciones, en las que se muestra que ser bondadosos y hacer lo correcto en el campus, así no nos miren, es el camino. Además en las mallas de todas las carreras consta la materia de ética, para trabajar en los valores de los estudiantes; es un granito de arena, pero ya vamos dos años y medio en esto.

¿Hay algún ejemplo de estas acciones que pueda compartir?

Desarrollamos eventos como ‘El arte de ser correctos’ y reflexionamos sobre el respeto a las normas de convivencia. Incluso creamos una canción muy bonita: “la UESS impulsa mi mejor versión/ cumplo las normas, actúo con valor... Amo el cambio/ cambio yo...”.

¿Podría compartir detalles de algún proyecto que considere que está impactando en la ciudadanía?

Sí, uno de emprendimiento, en la cabecera cantonal de Samborondón, en donde estudiantes y profesores capacitan a padres y madres para sacar adelante sus negocios. Nos parece que es importante porque puede mejorar la economía de los participantes. Pero tenemos también consultorios jurídicos gratuitos, etc.

"Buscamos que hacer lo correcto, aunque nadie nos vea debe volverse parte de nuestro quehacer diario, a través de varias iniciativas" Isidro Fierro/ rector UESS

