Isidro Fierro: "La educación en línea está venciendo a la presencial"

Contexto: Profesor de tiempo parcial en 2007, de planta en 2008, director del programa de Estudios Internacionales en 2009 y decano de la Facultad de Estudios Internacionales en 2012. Lo fue a la vez de la Facultad de Artes Liberales en 2014; y diez años después lo han nombrado rector. Isidro Fierro Ulloa comparte su trayectoria y objetivos al frente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

RELACIONADAS Posesión de nuevos rectores en la UEES y en la universidad Ecotec

¿Cómo se dio su vinculación inicial con la UEES?

Estudié en Estados Unidos y regresé al país en 2004. Soy biólogo molecular, estaba metido en temas de empresas farmacéutica, de biotecnología, pero cuando regresé al país empecé a aplicar en diferentes instituciones educativas. Envíe mi hoja de vida y me llamaron a una entrevista. Y como tenía la ventaja del inglés, creo que fue el valor diferenciador, porque empecé en esta Facultad de Estudios Internacionales donde las materias son 100 % en idioma inglés. (...) Había trabajado en compañías de biotecnología, ese era mi plan de vida, ser dueño de una empresa farmacéutica, me preparé para eso, pero ya vi que era un poco caro. Entonces...

¿Ese plan aún está allí pendiente o ya lo descartó?

Está todavía, me eduqué formalmente en eso, la biología molecular me apasiona muchísimo, todo lo que tiene que ver con clonaciones, mejoramiento genético, vacunas, etcétera.

Pero ahora como rector puede estar cerca de esos temas.

Sí, por supuesto, es un amplio espectro, pero me gusta el tema internacional. Eso es lo que no cambio. Usted puede ver aquí (señala una vitrina en la pared de su despacho) billetes de otros países, recuerdos de muchos otros países. Eso es lo que me apasiona, el tema internacional y eso es lo que quiero traer a la universidad en el legado del Rectorado, para internacionalizar un poquito más cada una de las facultades y de las carreras

¿En estos 17 años usted ha sido parte del crecimiento y transformación de la UEES. Hacia dónde va la institución?

Estamos buscando varios rankings o posicionamientos internacionales. Hay varios rankings a los cuales apuntamos a través de diferentes acreditadoras para hacernos conocer a nivel ya regional, a través de educación en línea y cursos presenciales, las dobles titulaciones. Eso es algo en que hemos estado enfocándonos, queremos que nuestros estudiantes puedan continuar o culminar sus títulos que empezaron aquí, ya sea en España, en Canadá, Inglaterra, Italia. Entonces, apuntamos a las grandes ligas, a las ligas internacionales, no solo las nacionales, para que nos conozcan en otras latitudes y mandar chicos que están preparados para hacer la catapulta a otros países.

En la parte crítica de la pandemia, la UEES fue de las pocas universidades del país que se hicieron presentes con estudios, con vigilancia genómica y luego como escenario para las vacunas. La investigación científica también ha ayudado a posicionarse en los rankings. ¿Va a mantener eso?

Las investigaciones se cuadriplicaron a raíz de la pandemia, porque el equipo del Centro de Investigaciones tiene buenas alianzas con hospitales de Estados Unidos, de Europa, donde se apuntaló y mucha investigación surgió por el covid y muchas publicaciones salieron en este tenor. (...) El tema del covid nos posiciona, pero aparte ya teníamos mucha investigación, en el tema de los manglares, de especies invasoras, de salud mental...

La UEES ha ampliado su infraestructura. ¿Está el crecimiento de la población estudiantil entre los objetivos?

Hace quince años se predijo que la educación en línea iba a vencer a la educación presencial y se está cumpliendo. Actualmente el alcance de la UEES a través de la educación virtual está ganando en volumen a la presencial. Obviamente conservando los estándares que se piden de calidad, de acreditación. El espacio físico siempre va a ser una limitante, pero la realidad de los estudiantes ahora es que requiere de educación virtualizada a nivel de grado y de posgrado. También hay modalídad híbrida, donde el estudiante se conecta unos días y viene presencialmente otros días.

¿Cuál es el porcentaje de población virtual y presencial?

Creo que ya estamos casi en 50/50. Inclusive hay muchas carreras en donde ya la virtualidad le gana a la presencialidad. En la carrera de Derecho, por ejemplo, hay más estudiantes en línea que presenciales.

Existe la percepción de que es caro estudiar en la UEES.

Es una percepción, como usted dice. Hay un plan de financiamiento que te permite pagar mes a mes, casi como en el colegio. La diferencia es que en el colegio tú pagas 10 meses y en la UEES, 12 meses. Entonces se lo puede prorratear y proyectar tranquilamente. Y el 77 % de los estudiantes tiene algún porcentaje de beca, de 20 a 100 %.

Isidro Fierro, nuvo rector de la UEES, tiene una trayectoria de 17 años en la institución. Nelson Tubay

Hoja de vida. El nuevo rector UEES es doctor (Ph.D) en Ciencias de la Dirección; máster en Dirección y organización de empresas; y en Administración de Empresas. Bachelor of Science en Biología, con opción en Biología Molecular y Celular, tiene un máster en Ciencias de la Biología.

(¿Quieres leer más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE AQUÍ!)