Dani Alves y sus fotos que sorprenden al mundo.
Dani Alves y sus fotos que sorprenden al mundo.Cortesía

Dani Alves impacta a sus seguidores mostrando la Biblia y un mensaje de fortaleza

Dani Alves sorprende a todos con un mensaje bíblico y emotiva oración en redes

Dani Alves volvió a ser noticia, pero no por un gol o una polémica en el césped. Esta vez, el exlateral del FC Barcelona y de la selección de Brasil sorprendió con un mensaje cargado de fe en sus redes sociales.

En la imagen, aparece con una Biblia en la mano y, de fondo, una pared cubierta con camisetas que marcaron su trayectoria. El texto que acompañó la foto fue directo: “Heyyy; no olviden lo que Dios hizo en vuestras vidas cuando todo se ponga bien. No olvides de dónde él te sacó y las maldades rompidas en tu vida”.

Dani Alves
Dani Alves saliendo del juzgado en la ciudad de Barcelona, EspañaEFE

El mensaje tuvo citas de la Biblia

Nassib Neme rompe mitos sobre Correa y Emelec: “Ya no estoy para volver al club”

Alves reforzó su publicación con citas bíblicas: Lucas 17:11-19, Juan 15:4-5, Proverbios 11:14 y 2 de Crónica 20:20. Y añadió una advertencia espiritual: “El enemigo ya fue derrotado, no le permitas seguir engañándote. Permanezca en la salvación”.

Su mensaje continuó con un llamado a la fe: “Cristo nos llama a permanecer en él y en su sacrificio. Su amor nos salvó sin que mereciéramos. El que tenga oído, oiga”.

Finalmente, cerró con una oración que sonó a testimonio personal: “Padre mío, gracias por recordarnos tu amor… La fe puede faltar, la esperanza desaparecer, pero el amor permanece. Tú eres amor y quien no te conoce, no conoce el verdadero amor. En tu amor somos más que vencedores. Te adoro, te alabo y te glorifico para siempre, Amén”.

Más allá del mensaje religioso, la publicación llega en un momento en que el futbolista vive un respiro judicial tras un caso que lo mantuvo en el centro de la polémica.

¿Qué pasó con Alves?

En febrero de 2024, un fallo lo sentenció a cuatro años y medio por una acusación de agresión sexual ocurrida en la discoteca Sutton, en diciembre de 2022. Según el relato de entonces, habría llevado a una joven a un baño VIP y allí, sin consentimiento, ocurrió todo.

Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revisó la película y encontró escenas borrosas: vacíos, imprecisiones y contradicciones. Fue suficiente para tumbar la sentencia y, de forma unánime, acoger la apelación de la defensa.

La historia que lo pintaba como culpable se desarmó entre las manos de los jueces. Dani Alves, el hombre que en la cancha parecía invencible, hoy gana un partido lejos del fútbol. El marcador, al menos por ahora, le sonríe.

