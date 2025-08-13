Nassib Neme rompe mitos sobre Correa y Emelec: “Ya no estoy para volver al club”

Entre risas, Neme habla de Correa, niega apoyo estatal y dice no volver a Emelec

A los 70 años, Nassib Neme mira al Emelec desde la distancia. El expresidente, figura clave en la historia reciente del club, habla con la calma de quien ya no vive el día a día, pero aún conserva la pasión azul. En el programa Leyendas de Radio Centro Digital, conducido por Alfonso Harb, dejó varias perlas sobre su vida en el Bombillo y desmintió algunas leyendas urbanas que lo han acompañado durante años.

Uno de esos mitos es el supuesto apoyo del expresidente Rafael Correa al club durante su gestión, en la que Emelec fue campeón nacional en 2013, 2014, 2015 y 2017. Con ironía, Neme comentó:

"Hizo algunos goles, sí. Atajó otros penales también. Y los asesoraba a los entrenadores para cómo jugar. Pero bueno, eso es algo que no puedo impedirlo yo. Si el Presidente de la República quiere asesorar a nuestros entrenadores de cómo jugar".

Rafael Correa, con la camiseta de Emelec, junto a Nassib Neme, presidente azul. Archivo

Neme contestó con mucha ironía

En tono más serio, aclaró que nunca recibió recursos estatales:

“Mira, recibir dinero del Estado es un delito penal. Si yo hubiera recibido dinero del Estado para usarlo en Emelec, me hubieran metido preso años después, porque hubo gobiernos descaradamente enemigos de Emelec y enemigos personales”.

Para Neme, las historias sobre favores políticos solo tendrían sentido “si Correa les decía cómo jugar a los entrenadores o a los jugadores, o si atajaba penales, porque plata no podía entregar. Si entregaba un centavo del Estado o de él, eso es un delito penal que me podría haber llevado a la cárcel”.

¿Y volverá o no a Emelec?

También habló de un tema recurrente entre la hinchada: su posible regreso a la dirigencia. La respuesta fue tajante: "Ya no estoy para volver a Emelec, ya tengo 70 años".

Para los hinchas, Neme siempre será “el tío” que llevó al club a una de sus épocas más gloriosas. Él, por ahora, prefiere seguir viéndolo todo desde la tribuna, lejos del ruido, pero con la misma pasión que lo marcó durante su presidencia.

