'Perros, Pelos y Películas': la cinta que estrena el incentivo tributario en Ecuador

Ecuador impulsa la industria audiovisual con el Certificado de Inversión Audiovisual, un incentivo que busca atraer rodajes

Como quien abre una puerta largamente anunciada, Ecuador dio un paso clave para fortalecer su industria audiovisual. El país firmó su primer contrato de inversión que permite poner en marcha el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA), un incentivo tributario diseñado para atraer producciones nacionales e internacionales y dinamizar la economía vinculada al cine y la televisión.

El acuerdo se concretó para la película Perros, Pelos y Películas, una coproducción entre la empresa ecuatoriana Ecuastudios y la productora estadounidense 360 Powwow LLC. El proyecto contempla una inversión de $ 891.371 y marca un hito al convertirse en el primero en acceder a este beneficio fiscal.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Estado para posicionar a Ecuador como un destino atractivo para rodajes, en un contexto regional donde países como Colombia y España ya cuentan con mecanismos similares para captar inversión extranjera en el sector audiovisual.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual?

El Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) es un título valor emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Este instrumento permite a las productoras recuperar hasta el 37% de los costos y gastos efectuados en el país, siempre que estén directamente relacionados con servicios audiovisuales y logísticos.

El objetivo del CIA es reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de Ecuador frente a otros mercados de la región. Con este incentivo, el Estado busca atraer capital extranjero, fomentar coproducciones y fortalecer la cadena de valor del sector audiovisual.

Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el mecanismo se enmarca en un esquema regulado, con reglas claras y beneficios tributarios definidos, lo que brinda mayor seguridad a los inversionistas.

Un proyecto aprobado por el sector público y privado

El contrato de inversión para Perros, Pelos y Películas fue aprobado por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (COSICA). Esta instancia está conformada por delegados del Ejecutivo, representantes del sector cultural y miembros de los gremios audiovisuales.

La aprobación del proyecto confirma que cumple con los requisitos técnicos y financieros establecidos para acceder al incentivo. Además, garantiza que la producción tendrá un impacto directo en la economía local.

El Ministerio de la Producción informó que este tipo de contratos busca consolidar una política pública orientada a fortalecer la industria creativa y cultural del país.

Impacto económico y generación de empleo

Uno de los compromisos establecidos en el contrato es la contratación de servicios locales y talento nacional. Esto implica la participación de técnicos, artistas, proveedores y empresas ecuatorianas vinculadas a la cadena audiovisual.

Más allá del rodaje, el impacto se extiende a sectores como turismo, transporte y hotelería, debido al movimiento logístico que generan las producciones cinematográficas. Cada proyecto audiovisual activa una red de servicios que dinamiza la economía en las ciudades y locaciones donde se filma.

La película, protagonizada por el actor ecuatoriano Danilo Carrera, también aporta visibilidad internacional al talento nacional y a los paisajes del país, un valor agregado que refuerza la estrategia de promoción de Ecuador como destino de filmaciones.

Ecuador busca competir en el mercado audiovisual regional

Con la entrega del primer Certificado de Inversión Audiovisual, Ecuador inicia una nueva etapa para su industria cinematográfica. La meta es clara: atraer inversión extranjera, fomentar coproducciones y competir con mercados ya posicionados en la región.

