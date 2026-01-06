¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things en Ecuador?

Netflix anunció el estreno de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental que mostrará más detalles

Netflix anunció el estreno de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental que mostrará el proceso creativo detrás de la quinta y última temporada de Stranger Things.

La quinta temporada de la serie ya se encuentra accesible en Netflix para el público ecuatoriano. Con este nuevo contenido, la plataforma propone una mirada complementaria al cierre de la historia ambientada en Hawkins, a través de material inédito del rodaje y testimonios del equipo responsable del desenlace.

Esta es la fecha de estreno de One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 en Ecuador

El anuncio fue realizado por Netflix en sus redes sociales, donde adelantó que el documental recorre los años de planificación y trabajo necesarios para concluir una de sus producciones más vistas. El enfoque no está puesto en ampliar la historia, sino en explicar cómo se tomaron las decisiones que definieron el final. El especial estará disponible en Ecuador desde el 12 de enero de 2026, la misma fecha de lanzamiento global en la plataforma.

No queríamos irnos sin mostrarte esto. Mira el detrás de cámaras nunca antes visto de 'Stranger Things 5'. 🚲 pic.twitter.com/5yFbh8Oz73 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 5, 2026

Qué muestra el documental sobre Stranger Things 5

El tráiler oficial presenta imágenes de lecturas de guion, ensayos y grabaciones de escenas clave. También incluye registros de conversaciones creativas y momentos del set durante las últimas jornadas de filmación.

Uno de los pasajes centrales muestra a los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer dirigiéndose al elenco y al equipo técnico al concluir la producción. El documental, dirigido por Martina Radwan, reúne además escenas del detrás de cámaras, la preparación de secuencias de acción y el ambiente de trabajo durante el cierre de la serie.

El debate tras el final de la serie

El desenlace de Stranger Things generó reacciones divididas entre los seguidores en Ecuador y otros países. Parte de la audiencia destacó el cierre de los arcos narrativos de los personajes, mientras que otros señalaron cuestionamientos sobre el desarrollo de la historia y la resolución del conflicto principal.

El destino de Once fue uno de los aspectos más comentados, junto con la percepción de que el nivel de riesgo no alcanzó el de temporadas anteriores. Estas discusiones forman parte del contexto que el documental busca abordar desde el proceso creativo.

Qué busca Netflix con este estreno

Con One Last Adventure, Netflix propone ofrecer contexto sobre el final de la serie y permitir que los espectadores comprendan cómo se construyó la última temporada desde dentro. El documental no añade nuevos episodios, sino que funciona como una despedida del universo de Stranger Things, que inició en 2016 y mantuvo presencia sostenida en la conversación cultural.

El especial estará disponible en Ecuador a partir del 12 de enero y se suma al catálogo como un cierre alternativo para quienes siguieron la serie hasta su conclusión.

