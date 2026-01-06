El juego del impostor se vuelve viral en TikTok: cómo jugar con y sin app

El juego del impostor es la última tendencia para reunirse con amigos. Aquí la explicación de la dinámica

En la última semana, un juego social conocido como El impostor con palabra secreta se convirtió en uno de los contenidos más replicados en TikTok. Videos de reuniones entre amigos, cumpleaños y encuentros familiares muestran partidas breves, discusiones rápidas y votaciones que definen al ganador, sin necesidad de un tablero físico ni reglas complejas. La dinámica, inspirada en juegos de deducción, se adaptó con facilidad al formato casero y digital.

El juego consiste en asignar una palabra secreta a todos los participantes, excepto a uno, que cumple el rol de impostor. A partir de ahí, cada jugador debe decir una palabra relacionada con el concepto sin ser explícito. El impostor, que desconoce la consigna, intenta deducirla a partir de las pistas y pasar desapercibido. El objetivo del grupo es identificar a quien no conoce la palabra; el del impostor, evitar ser descubierto.

La popularidad del juego creció primero en transmisiones en vivo y clips cortos, y luego se trasladó a TikTok, donde su estructura simple favoreció la reproducción y adaptación. Su éxito radica en que puede jugarse con o sin celular, en grupos reducidos y sin gastos adicionales, lo que permitió que se replicara rápidamente en distintos países. Los influencers ecuatorianos ya están jugando en línea con este formato.

Ariana Altuve y Leonardo Campana: ¿terminaron su relación? Leer más

Cómo jugar al impostor paso a paso

Para jugar con celular, una persona puede encargarse de enviar la palabra secreta por mensaje privado a todos los participantes, excepto al impostor. Una vez iniciada la ronda, cada jugador dice una sola palabra relacionada con el concepto. No se permite explicar ni agregar frases. Al finalizar, el grupo vota quién cree que es el impostor. Si aciertan, gana el grupo; si no, gana el impostor.

También existe una modalidad sin celular. En ese caso, una persona cumple el rol de moderador. Elige la palabra y se la dice en voz baja a todos menos a uno. Luego se desarrolla la ronda de la misma forma: una palabra por jugador y votación final.

Final de Stranger Things: Análisis, teorías y lo que NO funcionó Leer más

Reglas básicas del juego viral

El formato que circula en TikTok mantiene reglas claras. Cada participante debe decir solo una palabra por turno y no puede repetir lo que ya se dijo. No se permiten gestos ni aclaraciones adicionales. Dar pistas demasiado evidentes favorece al impostor, mientras que ser demasiado ambiguo puede generar sospechas dentro del grupo.

En paralelo al fenómeno en redes, surgieron aplicaciones móviles que replican la dinámica y permiten jugar en español, integrando este y otros juegos de reunión. Sin embargo, el formato que más circula en TikTok es el casero, sin intermediarios ni elementos físicos, lo que refuerza su carácter accesible.

El nombre de la aplicación para jugar El impostor

Una de las aplicaciones más famosas en Internet para jugar El Impostor se llama Splash. Está disponible para Android en Play Store. Cuenta con más de un millón de descargas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!