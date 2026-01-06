Fernando Carrillo: “Delcy Rodríguez, el gran amor de mi vida” tras captura de Maduro

El actor venezolano Fernando Carrillo declaró que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela. “Fue el gran amor de mi vida”, afirmó durante una entrevista radial, en la que también se refirió a la coyuntura política del país y a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Los detalles de su cercanía

En diálogo con una emisora ecuatoriana, Carrillo cuestionó la intervención ordenada por Donald Trump y rechazó que Rodríguez haya traicionado a Maduro antes del operativo. “Estoy en desacuerdo con la matriz de opinión que tratan de imponer los medios de comunicación y las redes sociales. Totalmente falso. Yo la conozco muy bien a Delcy, hoy primera presidenta de Venezuela. La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, señaló.

Durante la entrevista con FM Radio Fuego, el actor, radicado en México, amplió su testimonio sin detallar fechas ni circunstancias adicionales.

“Ella hará lo más beneficioso para solventar la situación que estamos viviendo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y el mundo”, dijo.

Más tarde, en declaraciones a Chilevisión, el actor insistió en su postura. “Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible” que haya traicionado al mandatario, sostuvo.

Servando Primera: "Nunca fui ni seré chavista" Leer más

Carrillo recordó además su vínculo con Argentina y su matrimonio con la actriz Catherine Fulop, con quien estuvo casado entre 1988 y 1994. Rodríguez asumió como presidenta interina tras la captura de Maduro, en un contexto en el que el futuro político de Venezuela permanece abierto, luego de que Trump anunciara que Estados Unidos gobernará el país y reconociera a la dirigente chavista sin mencionar un proceso electoral próximo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!